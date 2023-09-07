الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: سوف نلجأ للقضاء حال تمديد القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطابه أمام قمة الدول المشاركة في مبادرة البحار الثلاثة، سلطات الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى القضاء في حال تمديد القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعارض بشكل مطلق أي قيود أخرى لاحقة على تصدير الحبوب منها، وكييف "تراقب بهدوء" كيف أصبحت الحبوب الأوكرانية "مصدر دخل جيدا" لبعض الدول الأوروبية المشاركة في معالجة هذه الحبوب والكسب من الخدمات اللوجستية.

وخاطب زيلينسكي "بشكل منفصل" المفوضية الأوروبية، قائلا إن "أساس أوروبا" هو المنافسة الحرة و"الوفاء بالوعود وقال: سوق نلجأ  للتحكيم وللمؤسسات والمنظمات الدولية، إذا تطلب ذلك "النضال من أجل أوكرانيا ومن أجل أوروبا المشتركة"، رغم عدم وجود الرغبة في ذلك لديه.

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أمين عام "الناتو": لا يمكن لروسيا منع أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف

بولندا تدعم "أوكرانيا حرة" وليست جزءًا من روسيا

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، في تصريحات نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، إن بلاده تدعم قتال أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية لرغبتها في أن تجاور أوكرانيا حرة مستقلة وليست جزءًا من روسيا.

وأضاف: "نحن ندعم أوكرانيا، لأنه بالنسبة إلينا فإن أوكرانيا حرة تعني بولندا حرة، من الواضح أن القوى الموجودة في الكرملين تدرك ذلك، لقد قرروا إحياء الإمبراطورية الروسية"، وتابع أن الإمبراطورية الروسية تشكل دائمًا خطرًا على الدول المجاورة.

روسيا: أمريكا تنقل بشكل متعمد أسلحة العمل العشوائى إلى أوكرانيا

وسبق وقالت السفارة الروسية لدى أمريكا إن واشنطن تقوم بشكل متعمد بنقل أسلحة العمل العشوائي إلى أوكرانيا. 

وأضافت السفارة، في بيان رسمي لها: "من الواضح أن واشنطن، المهووسة بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني، بل وحتى تعريض مصير أجيال بأكملها للخطر".

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