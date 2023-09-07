أمين عام "الناتو": لا يمكن لروسيا منع أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الـ"ناتو"، ينس ستولتنبرج، إن أوكرانيا تستعيد أراضي خسرتها من روسيا بالهجوم المضاد.

الاعتداء الروسي على أوكرانيا جاء لمنع توسع حلف الناتو

وأضاف خلال كلمته في اجتماع مشترك للجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية للأمن والدفاع، اليوم الخميس، نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا الانضمام إلى الناتو، مشيرًا إلى أن اعتداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا جاء لمنع توسع حلف الناتو.

الشرط الروسي الأساسي لعدم التدخل في أوكرانيا

وأكد أن الرئيس الروسي أعلن عام 2021 عن أنه سيرسل مسودة إلى الناتو بأنه يطالب بوعد من الناتو بعدم التوسع على الأراضي الأوروبية وإزالة كل البنية التحتية للدول المنضمة للحلف عام 1997، وذلك كان شرطًا أساسيًا لعدم الاعتداء على أوكرانيا، منوهًا بأن الحلف لم يوقع على المسودة الروسية لمنع قوات "الناتو" من الاقتراب لحدود روسيا، وما حدث عكس ذلك وزاد وجود الناتو على الجبهة الشرقية للتحالف بالإضافة إلى ذلك انضمام فنلندا للحلف وستصبح كامل العضوية.

ويشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الخميس، في اجتماع مشترك للجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية للأمن والدفاع لتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.