مستشار سابق بالبنتاجون: بولندا وليتوانيا يريدان التدخل عسكريًا في أوكرانيا بعيدًا عن الناتو

كشف المستشار السابق لرئيس وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، العقيد دوغلاس ماكغريجور، عن خطة بولندا وليتوانيا للتدخل عسكريا في أوكرانيا.

وأكد ماكغريجور أن البلدان تريدان التدخل عسكريًا في أوكرانيا دون تنسيق تحركاتها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال ماكغريجور في تصريحات لقناة “ديالوج ورك”: "أسوأ ما في الأمر هو أن هناك الآن تأكيدات بأن البولنديين والليتوانيين مهتمون بالتدخل الذي يزعمون أنهم سينفذونه بمفردهم، متجاوزين الناتو".

ولفت المستشار السابق لدى البنتاجون إلى أن مثل هذه الخطط من قبل وارسو وفيلنيوس خطيرة للغاية.

وأضاف ماكغريجور أنهم تحت أي ظرف من الظروف، يظلون أعضاء في الحلف، وسيتم اعتبار عملياتهم بمثابة أعمال الحلف.

وأوضح ماكغريجور أنه في حال دخولهم أراضي غربي أوكرانيا، فسيتم اعتبارهم قوات تابعة لحلف الناتو.

وحذر ماكغريجور على قناة "Dialogue Works" من أنه إذا قرر الحلفاء الأوروبيون اتخاذ مثل هذه الخطوة، فسيجدون أنفسهم متورطين في اشتباك مباشر مع القوات الروسية.

رومانيا تعلن مشاركتها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء رومانيا مارتشيل تشيولاكو، في حوار مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن بلاده تشارك في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" في أراضيها، وأنه سيتم التوقيع على كل الوثائق اللازمة في المستقبل القريب.

وقال تشيولاكو، "أتوقع أن يتم التوقيع على البروتوكولات (للطيارين) في الأيام القليلة المقبلة، وهذه هي العقبة الأخيرة في هذا المسار على حد علمنا، لقد تم إعداد الخدمات اللوجستية"، وتابع: “زيادة الإنفاق على قطاع الدفاع والبنية التحتية على خلفية النزاع في أوكرانيا يؤثر سلبا على ميزانية رومانيا”.

وسبق أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، السبت، طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، عن أنه في حوالي الساعة 21:45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة من دون طيار على أهداف في روسيا.