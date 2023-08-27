الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع البريطانية: روسيا ستزيد هجماتها على محور كوبيانسك-ليمان بأوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت المخابرات البريطانية إن روسيا قد تزيد من جهودها الهجومية على محور كوبيانسك-ليمان، وقالت وزارة الدفاع البريطانية - فى آخر تحديث استخبارتى نشرته على موقع إكس (تويتر سابقا) - إن الهجوم المضاد الذى شنته القوات المسلحة الأوكرانية وضع القوات الروسية تحت الضغط فى باخموت وجنوب أوكرانيا.

وعلى الرغم من ذلك، واصلت مجموعة القوات الغربية الروسية هجماتها على نطاق صغير فى الشمال الشرقي، فى قطاع كوبيانسك-ليمان، وحققت بعض التقدم المحلى المحدود.


وأضافت الوزارة أنه "مع استمرار أوكرانيا فى تحقيق مكاسب تدريجية فى الجنوب، ستحاول روسيا... استعادة زمام المبادرة من خلال العودة إلى الهجوم على المستوى العملياتى وأن كوبيانسك ليمان هى أحد الأماكن المحتملة لذلك".


وتعتقد الوزارة البريطانية أن روسيا ستزيد من كثافة جهودها الهجومية على محور كوبيانسك-ليمان فى الشهرين المقبلين، ربما بهدف التقدم غربًا إلى نهر أوسكيل وإنشاء منطقة عازلة حول منطقة لوهانسك.

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