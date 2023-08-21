البنتاجون: الموافقة على صفقة محتملة لبيع مروحيات آباتشي لبولندا بقيمة 12 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون، اليوم الاثنين، الموافقة على صفقة محتملة لبيع مروحيات آباتشي لبولندا بقيمة 12 مليار دولار.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الإثنين، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لطائرات هليكوبتر من طراز AH-64E Apache ومعدات ذات صلة إلى بولندا في صفقة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار.

وطلبت بولندا العضو في الناتو 96 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي ومعدات ذات صلة، بما في ذلك 1844 صاروخًا من طراز هيلفاير و508 صواريخ ستينجر، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع الأمريكية، وجعلت بولندا تعزيز جيشها أولوية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة.

وكانت وزارة الخارجية، المخولة بالموافقة على صفقات تصدير الأسلحة الأمريكية، قد وافقت على البيع، سيعطي هذا بولندا بعضًا من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الأكثر تقدمًا.

ومن المقرر أن تشتري بولندا، في صفقة أعلنها البنتاجون الأربعاء، أنظمة دفاع صاروخي باتريوت متطورة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار.

أصدرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي بيانًا قالت فيه إن البيع سيشمل ما يصل إلى 48 قاذفة باتريوت PAC-3 وما يصل إلى 644 قذيفة باتريوت PAC-3 MSE، إلى جانب الرادارات ومكونات التحكم للأنظمة.

وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية، المخولة بالموافقة على صفقات تصدير الأسلحة الأمريكية، وافقت على البيع، سيعطي هذا بولندا بعضًا من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الأكثر تقدمًا.

وقالت الوكالة في بيان "البيع المقترح سيحسن القدرة الدفاعية الصاروخية لبولندا ويسهم في أهداف بولندا العسكرية المتمثلة في تحديث القدرة مع زيادة تعزيز التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين".

صُممت صواريخ باتريوت لاستخدامها ضد المقذوفات والطائرات عالية السرعة القادمة.