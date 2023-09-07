الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أنشطة متنوعة وإقبال كبير على جناح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمؤتمر السكان العالمى

هيئة الاعتماد والرقابة
هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

شهد جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمعرض، المقام على هامش المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، إقبالًا من الزائرين للتعرف على رحلة حصول مختلف المنشآت الصحية على اعتماد جهار GAHAR Accreditaion وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، وكذلك التعرف على امتيازات الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مشروع مصر الصحي للجمهورية الجديدة.

تحت شعار "معًا خطوة للأمام على طريق الجودة"، يقدم جناح الهيئة أنشطة متنوعة للتعريف بخدمات الهيئة وعلى رأسها المزايا التنافسية التي يمنحها اعتماد جهار GAHAR على المستويين المحلي والعالمي من خلال عروض تقديمية متنوعة وشرح من ممثلي الإدارات لكل مرحلة من مراحل التقدم للتسجيل والاعتماد.

الاعتماد والرقابة الصحية: الجودة أساس حوكمة واستدامة تحسين الخدمات الصحية

 البرامج التدريبية

واستعرض مركز التدريب المعتمد بالهيئة، عبر عرض تقديمي، حزم البرامج التدريبية المقدمة للمؤسسات والأفراد العاملين بالقطاع الصحي وقنوات التواصل للتسجيل بالبرامج أو تصميم برامج خاصة وفقًا لاحتياجات المنشأة.

فيما استعرضت الإدارة العامة للدعم الفني خدماتها لمساعدة المنشآت الصحية على تطبيق المعايير واستخدام أداة التقييم الذاتي التي تتيحها الهيئة مجانًا من خلال موقعها الإلكتروني، وتقديم شرح تفصيلي مبسط لخطوات طلب زيارة ميدانية للمنشأة الصحية وكيفية عمل دعم عن بعد بشكل فعال بواسطة فرق عمل الدعم الفني المختلفة.

وحول دور معايير الجودة في ضمان سلامة المريض وأمان الخدمة الصحية، استعرضت الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير فيلمًا بعنوان: "معيار يساوي حياة" لقصة واقعية لمريض للتركيز على أهمية تطبيق المعايير لمقدم الخدمة وللمواطن على حد سواء.

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تسجيل المنشآت الصحية

كما عرضت الإدارة العامة للاعتماد وتسجيل المنشآت الصحية أهم المحطات الخاصة بالاعتماد، والتي تبدأ بعملية التسجيل على البوابة الإلكترونية ويتبع ذلك سداد رسوم الزيارة التقيمية ثم تسجيل أعضاء المهن الطبية، وعند جاهزية المنشأة يتم إجراء الزيارات التنظيمية ويلى ذلك العرض على اللجنة العليا للاعتماد وإصدار الاعتماد.

واستعرضت الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، من خلال عرض تقديمي والتواجد بجناح الهيئة، الخدمات المتاحة لتيسير الدخول بمنظومة التأمين الصحي الشامل والشراكات مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والجامعي والعسكري والشرطي، بالإضافة إلى المنشآت الصحية للكيانات الكبرى التي تتيح فرصًا استثمارية بالقطاع الصحي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالجمهورية الجديدة.

وحول الدور الرقابي للهيئة، استعرضت الإدارة المركزية للرقابة الصحية أهم إنجازاتها خلال فترة عمل الهيئة، والتعريف بأهم مهام فرق العمل بالإدارات العامة للرقابة الفنية والإدارية ورضاء المتعاملين، لضمان استدامة تطبيق المعايير وتقديم خدمات صحية ذات جودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مؤتمر السكان العالمى التأمين الصحي الشامل الإسكوا البرامج التدريبية الدعم الفني

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