الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: دفعة جديدة من المتدربات على التفصيل والخياطة بأسيوط

مراكز التدريب المهني
مراكز التدريب المهني

أعلنت مديرية العمل في محافظة أسيوط عن ختام فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمركز ومدينة البداري، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب، وذلك بعد الانتهاء من فترات التدريب النظرية والعملية حسب البرنامج المعتمد من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ضمن خطة التدريب للعام 2023/ 2024، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين، وتوفير برامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات، لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة، أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

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 مراكز التدريب المهنى الثابتة 

وأشار علي مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، إلى أن هذه التدريبات المقدمة بالمجان للشباب من الجنسين توفرها المديرية خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة، وتتضمن جوانب نظرية وعملية على موضوعات وبرامج التدريب، كما أنها تتم بمعرفة عدد من المدربين الأكفاء في مجال تخصصهم، فضلاً عن أنه في ختام كل دورة تدريبية يُمنح المتدرب شهادة معتمدة تفيد باجتيازه الدورة بنجاح، وبعد انتهاء التدريب يصبح الشباب لديهم مهنة تعد مصدر رئيساً وعاملاً أساسياً في دخلهم وتحسن مستويات معيشتهم، كما يشرف على التدريب المهندسة سحر مالك، مدير إدارة التدريب المهني، وإسماعيل محمد، مدير مكتب عمل البداري.

قبول طلبات التدريب المهنى المجانى 

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن بدء قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على مهنتي الخياطة والتفصيل، وكهرباء التركيبات، بمركز تدريب مهني شرق التابع للمديرية، وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية تتماشى مع متغيرات ومتطلبات سوق العمل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص.

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وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، في تقرير للوزارة، أن مدة التدريب في دورة التفصيل شهران كاملان، ومهنة الكهرباء لمدة 12 يوما بنظام الساعات التدريبية المعتمدة، كما أن مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب تتضمن: مكافآت لأوائل الخريجين، وزيا خاصا بالتدريب لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب، محدداً الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى: صورة من بطاقة الرقم القومى، وشهادة قيد (كعب عمل) من مكتب التشغيل التابع للمديرية، و2 صورة شخصية، على أن يتم قبول الطلبات من خلال مقر مركز التدريب المهنى أو من خلال ملء نموذج الاستمارة على الرابط   https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7، أو من خلال الكود المشار إليه فى الإعلان المرفق.. ودعت وزارة العمل شباب الإسكندرية للتقديم في هذه الدورات.

مديرية العمل محافظة أسيوط وحدة التدريب المتنقلة حياة كريمه مراكز التدريب المهني حسن شحاتة

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