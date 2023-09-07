الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول بالرعاية الصحية: مصر بدأت التوجه نحو منشآت صديقة للبيئة

جريدة الدستور

قالت الدكتورة نرمين عاشور، مدير مشروع التحول الأخضر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التحول الأخضر أو التقليل من التأثير الضار لمنشآت الرعاية الصحية التي تؤثر في التغيرات المناخية هو توجه عالمي.

وأشارت "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المنشآت الصحية على مستوى العالم تسهم بنحو 5% من الانبعاثات الضارة التي تؤثر على المناخ بصفة عامة.

ولفتت إلى أن مصر بدأت تتوجه مؤخرًا نحو منشآت صحية مستدامة صديقة للبيئة تهدف لمواجهة التغيرات المناخية، موضحة أنهم يعملون على ترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحو البدائل المتجددة، ومنع استخدام المواد الكيميائية الضارة، والابتعاد عن استخدام المحرقة.

 اعتماد أول مستشفى أخضر فى شرم الشيخ عام 2022 

ونوهت بأنه تم اعتماد أول مستشفى أخضر في شرم الشيخ عام 2022، وجارٍ العمل على ترشيد استهلاك الطاقة واعتماد أكثر من مستشفى في أكثر من محافظة، مشيرة إلى أن التوجه العالمي بأن حجم صافي الانبعاثات الصادرة من المستشفيات بحلول 2025 يكون صفرًا. 

التحول الاخضر مشروع التحول الأخضر التغيرات المناخية الرعاية الصحية اكسترا نيوز

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