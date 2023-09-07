محمد البهى لـ"صالون التنسيقية": يجب الاستفادة من طاقة الصناعة المعطلة

مؤكداً أن الدولة نجحت في تهيئة وتأهيل البنية التحتية...

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: إن الاستفادة من الطاقة المعطلة في الصناعة مهم جدًا، والرئيس عبدالفتاح السيسي لديه قناعة قوية بملف الصناعة من اليوم الأول لترشحه، وكان قد اجتمع بنا وتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي هى قاطرة تقدم كل الدول، وهى ما تسمى بالصناعات المغذية، وممكن الربط بينها وبين الصناعات الكبرى.

مصانع تعمل بطاقة 10% أو 20%

وأضاف البهي، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، في ضوء ما ناقشته لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، أن التصدير عملية مهمة وحيوية بالنسبة لمصر، وهناك مصانع تعمل بطاقة 10% أو 20%، بالتالي لدينا 80% معطل: "ونحن اليوم ليست لدينا القدرة على استيراد ماكينات التي تساوي 4 أضعاف ثمنها منذ 3 سنوات".

نفذ ما وعد به من بنية تحتية

وأوضح أن الرئيس السيسي في بداية ترشحه تحدث ونفذ بالفعل ما وعد به، وهو عمل بنية تحتية لمصر، والتى هى عصب أى اقتصاد في العالم، فقام بتوسعة الموانئ والطرق التى أصبحت ممهدة لعملية تبادل التجارة عليها.

أدار الحوار، خلال الصالون، ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كل من؛ النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأستاذ الاقتصاد الدكتور محمد علي إبراهيم، والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، والدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، بينما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من؛ النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والمهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.