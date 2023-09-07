الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤكداً أن الدولة نجحت في تهيئة وتأهيل البنية التحتية...

محمد البهى لـ"صالون التنسيقية": يجب الاستفادة من طاقة الصناعة المعطلة

جانب من الصالون الثقافى
جانب من الصالون الثقافى

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: إن الاستفادة من الطاقة المعطلة في الصناعة مهم جدًا، والرئيس عبدالفتاح السيسي لديه قناعة قوية بملف الصناعة من اليوم الأول لترشحه، وكان قد اجتمع بنا وتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي هى قاطرة تقدم كل الدول، وهى ما تسمى بالصناعات المغذية، وممكن الربط بينها وبين الصناعات الكبرى.

مصانع تعمل بطاقة 10% أو 20%

وأضاف البهي، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، في ضوء ما ناقشته لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، أن التصدير عملية مهمة وحيوية بالنسبة لمصر، وهناك مصانع تعمل بطاقة 10% أو 20%، بالتالي لدينا 80% معطل: "ونحن اليوم ليست لدينا القدرة على استيراد ماكينات التي تساوي 4 أضعاف ثمنها منذ 3 سنوات".

txt

غدًا.. "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول" على طاولة الحوار الوطنى

txt

بدء صالون تنسيقية الأحزاب لمناقشة مواجهة التضخم وغلاء الأسعار (فيديو)

نفذ ما وعد به من بنية تحتية 

وأوضح أن الرئيس السيسي في بداية ترشحه تحدث ونفذ بالفعل ما وعد به، وهو عمل بنية تحتية لمصر، والتى هى عصب أى اقتصاد في العالم، فقام بتوسعة الموانئ والطرق التى أصبحت ممهدة لعملية تبادل التجارة عليها.

أدار الحوار، خلال الصالون، ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كل من؛ النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأستاذ الاقتصاد الدكتور محمد علي إبراهيم، والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، والدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، بينما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من؛ النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والمهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الطاقة الصناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين للحوار الوطني التصدير

مواد متعلقة

"أبوزيد": تنسيقية الأحزاب تعاملت مع ملف الدمج بعيدًا عن أى توجه سياسى

تنسيقية الأحزاب تهنئ مقلد بعد توليه رئاسة الهيئة البرلمانية لـ"المؤتمر"

الأكثر قراءة

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

تشييع جثمان "صيدلانية المنوفية" إلى مثواه الأخير بقرية جنزور

تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

العثور على جثة أجنبى داخل مصعد مطعم شهير فى العجوزة

اتحاد جدة يفقد الأمل فى حسم صفقة محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال