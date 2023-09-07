الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملاته اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية، في البنوك المصرية.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار، ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولارمقابل الجنيه المصري

وسجلت متوسطات أسعار الدولارمقابل الجنيه في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية" اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.96 جنيه للشراء و 33.10 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.23 جنيه للشراء و33.39  جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.09 جنيه للشراء و3.21 جنيه للبيع.

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وسجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.41 جنيه للشراء و 38.59 جنيه للبيع..وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.69 جنيه للشراء 38.82 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، و تراجع  الدينار الكويتي إلى أقل من 100 جنيه شراء وبيع حيث سجل  99.06 جنيه للشراء و 99.98 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

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