"مياه القليوبية" تستعد لإطلاق شرارة ثاني مراحل "حياة كريمة" بـ3 مراكز

أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن الشركة تستعد بتحضيرات خاصة بالتنسيق مع محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، وقيادات المحافظة، لإطلاق شرارة المرحلة الثانية من مبادرة (حياة كريمة) بـ3 مراكز كبرى تمثل نصف كثافة المحافظة تقريبًا وهي: (قليوب- والخانكة- وطوخ).

وقال مجاهد– في تصريحات اليوم الخميس- إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية حققت إنجازًا كبيرًا، وطفرة غير مسبوقة في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والتي تم تنفيذها في عدد من القرى بمدينة شبين القناطر، وذلك بفضل التجاوب السريع والفوري والتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف مجاهد أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ عدة مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، منها مشروعات صرف صحى لقرى مركز شبين القناطر، وإنشاء محطة مياه ووصلات مياه شرب وصرف صحي، وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد بقيمة 133 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 3 محطات لمياه الشرب ودق 3 آبار ارتوازية.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم أيضًا تنفيذ شبكات مياه لعدد 36 قرية، بإجمالى أطوال 390 كم، وتنفيذ وصلات منزلية 36 كم بإجمالى 27518 وصلة، وكذلك مد شبكات الصرف الصحى لعدد 13 قرية محرومة بإجمالى أطوال 52.5 كم، وتنفيذ وصلات منزلية صرف صحى لعدد 36 قرية بإجمالى 39 ألفًا و630 وصلة.

كانت قد رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خريطة المشروعات المنفذة فى مجال تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب، تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 1477 قرية.

مشروعات مياه الشرب

وأشارت الوزارة، فى تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى الانتهاء من 1043 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 24 ألف وصلة مياه، وزعت بين محافظة البحيرة 216 مشروعاً، المنيا 172 مشروعًا، أسوان 81 مشروعًا، قنا 69 مشروعًا، الفيوم 63 مشروعًا، سوهاج 62 مشروعًا، بنى سويف 59 مشروعًا، الغربية 54 مشروعًا، المنوفية 50 مشروعًا، الشرقية 41 مشروعًا، القليوبية 36 مشروعًا، الدقهلية 26 مشروعًا، الأقصر 25 مشروعًا، دمياط 24 مشروعًا، كفرالشيخ 18 مشروعًا، الجيزة 17 مشروعًا، الوادى الجديد 14 مشروعًا، أسيوط 8 مشروعات، الإسكندرية 4 مشروعات، الإسماعيلية 4 مشروعات.

محطات تنقية المياه

وحول برنامج توفير محطات تنقية مياه الشرب تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 169 محطة مياه شرب، ومستهدف إنشاء وتطوير 167 محطة معالجة صرف صحى، موزعة بين محافظة الشرقية 2 محطة، محافظة المنوفية 2 محطة، محافظة قنا 2 محطة، محافظة الجيزة 1 محطة، محافظة القليوبية 1 محطة، محافظة الوادى الجديد 1 محطة.

مشروعات الصرف الصحي

وفيما يخص مشروعات الصرف الصحى المتكاملة، تم الانتهاء من 739 مشروع صرف صحى، ومن المستهدف تنفيذ 1441 مشروع صرف صحى جديدًا، موزعة بين محافظة سوهاج 154 مشروعًا، أسوان 78 مشروعًا، المنيا 78 مشروعًا، أسيوط 68 مشروعًا، قنا 66 مشروعًا، البحيرة 58 مشروعًا، المنوفية 43 مشروعًا، الأقصر 39 مشروعًا، الجيزة 32 مشروعًا، الفيوم 29 مشروعًا، الغربية 27 مشروعًا، بنى سويف 25 مشروعًا، الدقهلية 21 مشروعًا، القليوبية 21 مشروعًا، الشرقية 13 مشروعًا، دمياط 10 مشروعات، الوادى الجديد 5 مشروعات، كفرالشيخ 4 مشروعات، الإسكندرية 3 مشروعات، الإسماعيلية 2 مشروع.

