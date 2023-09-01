الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مياه القاهرة ": قطع المياه عن بعض المناطق من 10 مساءً حتى صباح غدٍ

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى،  انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس، مصر الجديدة، مدينة نصر، والحي العاشر)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 10 صباح غدٍ السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبدالحميد بدوي أمام الكلية الحربية.

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا

 

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وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة

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"الإسكان": قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب بالقاهرة يحصل على تجديد لشهادة الأيزو

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، على أن يتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بـ الخط الساخن ١٢٥ أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عين شمس الخط الساخن سيارات مياه

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