"مياه القاهرة ": قطع المياه عن بعض المناطق من 10 مساءً حتى صباح غدٍ

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس، مصر الجديدة، مدينة نصر، والحي العاشر)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 10 صباح غدٍ السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبدالحميد بدوي أمام الكلية الحربية.

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، على أن يتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بـ الخط الساخن ١٢٥ أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.