محافظة القاهرة: الانتهاء من إصلاح خط المياه بشارع عبد الحميد بدوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه تم الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 1200 مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى وعودة المياه تدريجيًا لمناطق (مساكن شيراتون، الملتقى العربي، وبعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر).

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة سرعة إعادة الشىء لأصله في منطقة الإصلاح.

وأشار المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة إلى أنه تم زيادة الضغوط ورفع كفاءة المحطات لضمان عودة المياه إلى كافة المناطق التي تأثرت نتيجة كسر الخط.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة قد انتقلوا على الفور لموقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح، وتم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وأشرف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على عمليات إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبدالحميد بدوي.

وطالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من عمليات الإصلاح بأسرع وقت ممكن، مع الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة.

وقال مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الكسر ترتب عنه انقطاع المياه عن منطقة (مساكن شيراتون، الملتقى العربى، بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر).

وأضاف الشيمي أنه يمكن للمواطنين المتأثرين بانقطاع المياه طلب الخط الساخن 125 الخاص بشركة مياه الشرب أو التواصل معها عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.