الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة مليون م3 يومياً، بمرحلتيها الأولى والثانية (كل مرحلة بطاقة 500 ألف م3/ يوم)، وتخدم مدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجّه الدكتور عاصم الجزار بضرورة الإسراع بمعدلات العمل لزيادة كمية المياه العكرة التى يتم ضخها بالخط المُغذى للمحطة لتصبح 700 ألف م3 يومياً، ليتم التشغيل الجزئى للمرحلة الثانية التى تم الانتهاء من تنفيذها، ولحين الانتهاء من الخط الثاني للمياه العكرة، الذى سيغذى المرحلة الثانية من المحطة، قبل موسم الصيف المقبل، لتصل الطاقة الفعلية للمحطة إلى 700 ألف م3 يومياً، لخدمة 3.5 مليون نسمة.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بمحطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وتفقد مكوناتها المختلفة، واستمع لشرح تفصيلى عن سير العمل بالمحطة، ومنظومة "الإسكادا" للتحكم الإلكتروني فى تشغيل المحطة، كما تابع سير العمل بالمعمل الخاص بالمحطة، واطمأن على التحليل الدورى للعينات، والذى يتم على مدار الـ24 ساعة.

ورافق وزير الإسكان، فى جولته، كل من الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
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الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان و

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