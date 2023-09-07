أبرزها "الشاى".. قائمة المشروبات التى يجب أن يتجنبها مرضى النقرس

يعاني البعض من أعراض مرض النقرس المؤلم، وهو عبارة عن اضطراب مزمن يتسبب في ترسب حمض اليوريك في المفاصل والأنسجة المحيطة بها، حيث يعتبر النقرس من أكثر أمراض الروماتيزم انتشاراً.

المشروبات المُضرة بمرضى النقرس

ويعتبر مرض النقرس من ضمن الأمراض المنتشرة، ويصاب به الكثير من الأشخاص، لذلك يجب أن تتجنب تلك المشروبات التي تشكل ألما وخطرا كبيرا على صحتك، لذلك نرصد لكم خلال السطور قائمة بأبرز المشروبات التي يجب الابتعاد عنها، وذلك وفقًا لموقع "very well health".

إليكم قائمة المشروبات التي يجب أن يتجنبها مرضى النقرس حتى لا تسبب أضرارا صحية، تعرف على أبرزها خلال السطور التالية:

1- مشروبات الطاقة

تعتبر مشروبات الطاقة من أكثر المشروبات خطراً على صحة مرضى النقرس لأنها تؤثر سلبًا على حالتهم الصحية، نظرًا لسكرياتها المرتفعة واحتوائها على مستويات عالية من الكافيين، لذلك يجب تجنبها حفاظاً على صحة المريض.

2- المشروبات التي تحتوى على كافيين

يجب على مرضى النقرس الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على كافيين وهي (القهوة- النسكافيه- الشاي)، لأن الإفراط فيها يزيد من خطر الإصابة بالجفاف، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكافيين المدر للبول.

3- المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر

يلزم على مريض النقرس الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، لأن محتواها العالي من السكريات يزيد مستويات حمض اليوريك بالدم، ومن ضمن تلك المشروبات (عصير البرتقال- العصائر المعلبة- المشروبات الغازية).

4- مشروبات الكحوليات

تشكل المشروبات الكحولية خطرا كبيرا على مرضى النقرس، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من البيورين، الذي يؤدي إلى زيادة حمض اليوريك في الدم.

أطعمة ممنوعة لمرضى النقرس

1- تجنب الألبان والبيض والسكريات.

2- الابتعاد عن أكل اللحوم الحمراء والأسماك.

3- يجب على مرضى النقرس الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات.

4- الابتعاد عن الأطعمة المصنعة مجهولة المصدر.