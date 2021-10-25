الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: عقار أميلوديبين الخافض لضغط الدم المرتفع يساعد فى تقليل خطر النقرس

النقرس
النقرس

توصلت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة "ضغط الدم المرتفع" الطبية، إلى أن عقار "أميلوديبين" الذي يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، مرتبط بخفض خطر الإصابة بالنقرس، مقارنة بالأدوية الأخرى الخافضة للضغط.


وعكف الباحثون، فى كلية الطب جامعة "هارفارد" الأمريكية، على فحص العلاقة بين الأدوية الخافضة للضغط المرتفع والنقرس بإستخدام بيانات من دراسة إكلينيكية قامت بقياس تأثيرات عقاقير" أملوديبين"، و"كلورثاليدون"، و" ليزينوبريل" على أمراض القلب التاجية القاتلة والنوبات القلبية غير المميتة، وربط الباحثون بيانات 23،964 مشاركًا بالنقرس من مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية وشؤون المحاربين القدامى.. ووجدوا أنه بالمقارنة مع عقارى" الكلورثاليدون" و " الليزينوبريل" ، قد تم ربط "أملوديبين" بإنخفاض خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 37٪ و 26٪ على التوالي.


بالمقارنة مع عقار "الكلورثاليدون"، كما تم ربط عقار " ليزينوبريل" أيضًا بانخفاض مخاطر النقرس، على الرغم من أن هذا الإختلاف لم يكن كبيرًا ولوحظ انخفاض مخاطر النقرس في الغالب بعد عام واحد من المتابعة ..


يأتى ذلك فى الوقت الذى تؤكد فيه الإحصاءات على أن الإصابة بمرض النقرس آخذة فى الإرتفاع فى الولايات المتحدة، حيث تضاعفت أعداد الأمريكيين الذين يستوفون عتبات التشخيص المعدلة حديثًا لارتفاع ضغط الدم .

- أعراض مرض النقرس:

- ألام حادة في المفاصل: 

يشعر المصاب بألام حادة في جميع مفاصل الجسم، بسبب تجمع بلورات حمض اليوريك أسيد وعادة يكون الألم متركز في مفصل اليد، أو مفصل الكوع "الرسغ"، الركبة، أو في الكاحل، او إصبع القدم الكبير خاصة في القدم اليمين. 

- احمرار والتهاب المفاصل:

تصاب المفاصل بالتهابات، فيتغير مظهرها الخارجي، وتتورم، وتصاب بإحمرار ويشعر المريض بالألام حادة عند لمسه، كما أنه سيشعر بحرارة شديدة في المكان المصاب.

- صعوبة في تحريك المفاصل:

يجد مريض النقرس صعوبة شديدة في تحريك المفاصل المصابة  ولكن هذا في مراحل متأخرة من المرض.

- الشعور بعدم الراحة:

 يشعر مريض النقرس بألم معظم الوقت، ولكنه يأتي على هيئة نوبات تظهر وتستمر لمدة أسبوع ثم تختفي ولكن هناك شعور  دائم بعدم الراحة في الجسم.

الولايات المتحدة مخاطر دراسة عمل امريكية فحص خدمات اصابة جامعة ضغط الدم المحاربين القدامى بعد متابعة أدوية أمراض القلب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

المكسيك: 1666 إصابة جديدة بكورونا

توقيع اتفاق «ممر أخضر» بين إسرائيل والإمارات للاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا

دراسة: عقار أميلوديبين الخافض لضغط الدم المرتفع يساعد فى تقليل خطر النقرس

ارتفاع جديد فى سعر اليورو اليوم لدى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربى

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال