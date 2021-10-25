دراسة: عقار أميلوديبين الخافض لضغط الدم المرتفع يساعد فى تقليل خطر النقرس

توصلت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة "ضغط الدم المرتفع" الطبية، إلى أن عقار "أميلوديبين" الذي يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، مرتبط بخفض خطر الإصابة بالنقرس، مقارنة بالأدوية الأخرى الخافضة للضغط.



وعكف الباحثون، فى كلية الطب جامعة "هارفارد" الأمريكية، على فحص العلاقة بين الأدوية الخافضة للضغط المرتفع والنقرس بإستخدام بيانات من دراسة إكلينيكية قامت بقياس تأثيرات عقاقير" أملوديبين"، و"كلورثاليدون"، و" ليزينوبريل" على أمراض القلب التاجية القاتلة والنوبات القلبية غير المميتة، وربط الباحثون بيانات 23،964 مشاركًا بالنقرس من مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية وشؤون المحاربين القدامى.. ووجدوا أنه بالمقارنة مع عقارى" الكلورثاليدون" و " الليزينوبريل" ، قد تم ربط "أملوديبين" بإنخفاض خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 37٪ و 26٪ على التوالي.



بالمقارنة مع عقار "الكلورثاليدون"، كما تم ربط عقار " ليزينوبريل" أيضًا بانخفاض مخاطر النقرس، على الرغم من أن هذا الإختلاف لم يكن كبيرًا ولوحظ انخفاض مخاطر النقرس في الغالب بعد عام واحد من المتابعة ..



يأتى ذلك فى الوقت الذى تؤكد فيه الإحصاءات على أن الإصابة بمرض النقرس آخذة فى الإرتفاع فى الولايات المتحدة، حيث تضاعفت أعداد الأمريكيين الذين يستوفون عتبات التشخيص المعدلة حديثًا لارتفاع ضغط الدم .

- أعراض مرض النقرس:

- ألام حادة في المفاصل:

يشعر المصاب بألام حادة في جميع مفاصل الجسم، بسبب تجمع بلورات حمض اليوريك أسيد وعادة يكون الألم متركز في مفصل اليد، أو مفصل الكوع "الرسغ"، الركبة، أو في الكاحل، او إصبع القدم الكبير خاصة في القدم اليمين.

- احمرار والتهاب المفاصل:

تصاب المفاصل بالتهابات، فيتغير مظهرها الخارجي، وتتورم، وتصاب بإحمرار ويشعر المريض بالألام حادة عند لمسه، كما أنه سيشعر بحرارة شديدة في المكان المصاب.

- صعوبة في تحريك المفاصل:

يجد مريض النقرس صعوبة شديدة في تحريك المفاصل المصابة ولكن هذا في مراحل متأخرة من المرض.

- الشعور بعدم الراحة:

يشعر مريض النقرس بألم معظم الوقت، ولكنه يأتي على هيئة نوبات تظهر وتستمر لمدة أسبوع ثم تختفي ولكن هناك شعور دائم بعدم الراحة في الجسم.