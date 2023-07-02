الأسباب والعلاجات المتاحة.. لماذا يصاب الرجال بالنقرس أكثر من النساء

مرض النقرس هو اضطراب مزمن يتسبب في ترسب حمض اليوريك في المفاصل والأنسجة المحيطة بها، حيث يعتبر النقرس من أكثر أمراض الروماتيزم شيوعًا، ويصيب عادة الرجال بنسبة أعلى من النساء، وفقاً لما ذكره موقع "health " الطبي.

يحدث مرض النقرس نتيجة لزيادة مستويات حمض اليوريك في الدم، والذي يتكون عند تحلل الببتيدات الموجودة في الغذاء وخلايا الجسم الميتة، فعندما تصبح هذه المستويات مرتفعة جدًا، يتكون بلورات حمض اليوريك داخل المفاصل والأنسجة المحيطة، مما يؤدي إلى الالتهاب والألم الحاد.

يظهر مرض النقرس بشكل عام في شكل النوبات المفاجئة والمؤلمة، حيث يصاب المريض بمستويات مرتفعة من الألم والتورم والاحمرار في المفاصل المصابة، عادة في القدم الكبيرة وتعتبر هذه النوبات مؤلمة للغاية، حيث يصف البعض الألم كـ "شعور بالحرقة أو الشد الحاد".

يعود السبب الرئيسي لحدوث مرض النقرس إلى عوامل متعددة، بما في ذلك التغيرات الوراثية، والتغذية غير الصحية، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، واستهلاك الكحول بشكل مفرط.

كما يزداد خطر الإصابة بمرض النقرس مع تقدم العمر وبعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والكلى، فعلى الرغم من أن النقرس لا يعتبر مميتًا ويمكن علاجه، إلا أن الإهمال وعدم معالجته قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض وتلف المفاصل، لذا يجب أن يتم تشخيص وعلاج مرض النقرس تحت إشراف الفريق الطبي المتخصص.



الأسباب الشائعة:



- اضطراب في استقلاب البولينات يسبب زيادة إنتاج حمض اليوريك.

- تخزين زائد لحمض اليوريك في الجسم.

- عوامل وراثية.

- نقص إنزيم يزيل حمض اليوريك من الجسم.

الأعراض الشائعة للنقرس:

- نوبات حادة من الألم في المفاصل المصابة.

- تورم واحمرار في المفاصل.

- صعوبة في التحرك وآلام مستمرة بسبب وجود تجمعات للبلورات في المفاصل.

- تشكل النقي الكتل الصلبة في الأنسجة المحيطة بالمفاصل، التي ستظهر على شكل أماكن صلبة أو غامضة تحت الجلد.

العلاجات المتاحة:



الأدوية: يتم استخدام الأدوية المضادة للالتهابات لتخفيف الألم والتورم، ومثبطات إنزيم اليوريكاز لتقليل إنتاج حمض اليوريك.

التغيرات في نمط الحياة: تشمل تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والكحول، وزيادة شرب الماء وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تخفيف الألم: يمكن استخدام الثلج أو الحرارة المنتظمة وتدليك المتحسس لتخفيف الألم.

التدخل الجراحي: في حالات نادرة، يتم اعتبار الجراحة لإزالة تجمع حمض اليوريك في الجسم، فمن الضروري مراجعة طبيبك لتشخيص الحالة ووصف العلاج الأفضل لك حسب حالتك الصحية الفردية.