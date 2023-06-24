أبرزها اللحوم.. أطعمة ممنوعة للمصابين بمرض النقرس

يعاني كثر من الأشخاص من مرض النقرس الذي يصيب المفاصل نتيجة ارتفاع حمض اليوريك في الدم فتتكون البلورات وترسبها داخل المفصل ويشكل هذا آلم كبير لمن يعاني منه.

ويجب أن يتبع مريض النقرس حمية غذائية تساعدة على تخفيف هجمات النقرس.

ويبحث مرضى النقرس عن أفضل المأكولات والمشروبات التي يمكن الاستفادة منها غذائياً لتقليل آلم هذا المرض.

ونشر موقع“verywellhealth” تقريرًتا كشف فيه، الأطعمة المسموح بها والممنوعة على لمريض النقرس.

أطعمة ممنوعة لمرضى النقرس

هناك مجموعة من الأطباق يجب ان لا يقترب إليها مريض النقرس حتى لا تزيد من أضرار المرض في المستقبل وإليكم أبرزهم:

1 - يجب الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات والأطعمة المصنعة بشكل كبير.

2 - الابتعاد عن أكل اللحوم الحمراء والأسماك وبإمكانهم الاستمتاع بكميات معتدلة من البروتين التي تحتوي على مستوى منخفض من البيورين.

3 - يجب على مريض النقرس تجنب الألبان والبيض والسكريات لأنها تحتوي على أعلى كمية من البيورينات.

مأكولات ومشروبات مفيدة لمرضى النقرس

يستطيع مريض النقرس الإستفادة من بعض المأكولات الغذائية التي لا تشكل ضرر عليه وعلى صحته وإليكم أبرزهم:

1 - العصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات، يمكنك الاعتماد على مشروبات الفواكه بشكل يومي وستكون لها إفادة كبيرة لمريض النقرس مثل:" عصير الليمون - الكرفس - منقوع الجرجير - الزنجبيل - الكركديه ".

2 - المكسرات بكافة أنواعها مفيدة بشكل كبير لمريض النقرس غير أنها تمد جسمه بالطاقة التي يحتاجها.

3 - تدخل الأعشاب والتوابل في الأكل من ضمن المكملات الغذائية المفيدة للمريض مثل الزعتر والروز ماري.

4 - الاعتماد على الحبوب البقوليات في طبقك الرئيسي لأنها تحتوي على على الألياف والكثير من العناصر الغذائية، ما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

5 - وينصح مرضى النقرس بتناول خمس حصص من الخضراوات والفواكه يومياً، حتى يتم تحسين المناعة في الجسم ويعطيه الشعور بالطاقة اللازمة.