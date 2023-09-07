الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علوم سياسية: حديث وزير الخارجية فى الجامعة العربية يؤكد حقوق مصر المائية

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن حديث وزير الخارجية في الجامعة العربية يؤكد حقوق مصر المائية، وتأكيد الحقوق المصرية المباشرة.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن القاهرة أعلنت أن جولة المفاوضات التي اختتمت أواخر الشهر الماضي لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الأثيوبي، وبالتالي كان مهمًا للوزير سامح شكري أن يقول بأن التوجه الأثيوبي الأحادي فيما يخص تشغيل سد النهضة هو توجه لم يأت بجديد، وبالتالي كان هناك تأكيد على الثوابت المصرية والعربية، حيث يوجد دعم عربي من قبل جامعة الدول العربية ومن أغلب الدول العربية المؤيدة للحقوق المصرية. 

وأوضح أن الرسالة اليوم من الجامعة العربية تشير إلى استمرار الجامعة العربية في دعم ومساندة الموقف المصري، كما أن المواقف الأخرى تحتاج إلى مراجعة، أي أن الجوانب المتعنتة من الجانب الآخر تحتاج إلى المراجعة وإلى موقف مباشر. 

الدكتور طارق فهمي استاذ علوم سياسية الجامعة العربية ﺤﻘﻮق ﻣﺼﺮ الماﺋﻴﺔ برنامج التاسعة

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