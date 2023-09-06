نسمة محجوب تبدع بأغنية "حكاية شعب" بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

قدمت النجمة الشابة نسمة محجوب أداء مميزًا لأغنتيها “حكاية شعب” خلال حفلها المقام حاليًا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الحادية والثلاثين والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وتفاعل الجمهور بشكل كبير من أغنية “حكاية شعب” الوطنية والتي كانت قدمتها خلال احتفالية موكب المومياوات الملكية وتفاعل معها الجمهور وحفظ كلماتها.

وتقول كلمات الأغنية:

دي حكاية شعب وأرض وناس

ووطن دايمًا مرفوع الراس

وهيفضل كده لما شاء الله

دي حكاية قديمة بقالها سنين

وهتفضل عايشة ليوم الدين

واللي يقول غير كده اتحداه

وما بين الليل والنور فيه فرق

وفي يوم طلعت شمس

من الشرق نورت الدنيا أمل وحياة

ده تاريخ الناس كلها عارفاه

تختتم فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء بعد أسبوعين من انطلاقه، حقق فيهما نجاحات كبيرة، وتصدر اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، إضافة إلى النقل المباشر على فضائية “الحياة”.

وقررت إدارة المهرجان أن يكون مسك الختام، مساء الغد الخميس، مع الموسيقار العالمي عمر خيرت، الذي أعد برنامجًا مميزًا للحفل، حيث يقدم بصحبة فرقته الموسيقية عددًا من أهم مقطوعاته، التي قدمها على مدار مشواره الفني الطويل، وتحظى حفلات “خيرت” باهتمام جماهيري واسع، ونفدت تذاكر الحفل تقريبًا فور طرحها.