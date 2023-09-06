أستاذ اقتصاد: تراجع ومحدودية الإنتاج سبب رئيسى فى غلاء الأسعار

قال د.محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد، العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، إن التضخم هو الارتفاع المستمر في مستويات الأسعار، لافتًا إلى أن هناك ضغوطا تضخمية ومنها تراجع الإنتاج وبعضها محدود للغاية، وهناك بعض السياسات الاقتصادية أدت إلى المساهمة في التضخم؛ مثل رفع سعر الفائدة، والذي ينعكس بالتالي على ارتفاع الأسعار.

أضاف المؤسس لكلية النقل الدولي، خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضية «التضخم وغلاء الأسعار لتقليل العبء على المواطنين، وما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار» أن السياسة التجارية التي لدينا والتخفيض المستمر لسعر الصرف يلقى أعباء كبيرة على الأسعار.

وتابع محمد علي: "نحن لجأنا للتخفيض أكثر من مرة ولم يأت بالفائدة المرجوة منه، كما أن هناك العديد من الضغوط الخارجية موجودة لكن ضعف الاقتصاد المصري تجعل استقبالنا للصدمات الاقتصادية يكون صعبا".

وأدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كل من؛ النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأستاذ الاقتصاد الدكتور محمد علي إبراهيم، والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، والدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من؛ النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبوعاصي رئيس تحرير ومقدم برنامج خمسينة اقتصاد، المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.