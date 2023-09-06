رئيس حزب البيئة العالمى يكشف تأثير التغيرات المناخية ووصول الأرض للاحترار العالمى

قال الدكتور ضومط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إنه حذر من التغيرات المناخية منذ عام 1985، مؤكدًا أن الموضوع خطير جدًا لتأثيره على كل كوكب الأرض والذي وصل للاحترار العالمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الكتل الهوائية كانت باردة وساخنة وكان يوجد توازن واليوم أصبح هناك اختلال للكتل الهوائية ولم يعد هناك تبريد.

وتابع، أن الأماكن التي تمتص الملوثات على كوكب الأرض استهلكت وهذا خطير بالإضافة لأماكن الغابات وانحسارها والحرائق والتي تقضي على الأشجار وجذورها، مؤكدًا أن الحرائق التي تحدث في الولايات المتحدة واليونان وشرق المتوسط تشهد حرائق تدمير تامة.

ظاهرة النينو تؤثر على المناخ بشكل عام

وأكد أن ظاهرة النينو تؤثر على المناخ بشكل عام، مشيرًا إلى أن زيادة حرارة الكوكب سببها احتراق مائة مليون برميل بترول يوميًا، وكذلك حرائق الغابات وانخفاض المسطحات وانهيار الثلوج، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية بسبب أن دولًا عديدة عادت لاستخدام الفحم الحجري، وأوضح أننا نسير بهذا للنهاية، ولا بد من الحفاظ على القطبين من الذوبان.