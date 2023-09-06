تامر أمين للحكومة: "اعملوا حمامات فى الشارع مينفعش نعيش واحنا مزنوقين"

قال الإعلامي تامر أمين، إن الدولة المصرية أيقنت أن دورها هو المحافظة على الناس وتقديم الخدمة العامة إليهم أينما كانوا، حتى لو تكلفت مصروفات أو أعباء سواء مالية أو تكنولوجية لتأسيس هذا المشروع.

وأشاد الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، بقرار رئيس الوزراء بالتوجيه بدراسة نشر أجهزة تعالج توقف القلب المفاجئ بالأماكن العامة، قائلاً: "بأنها بداية صح.. فكرة الأمان لا بد أن تكون خدمة مقدمة وشائعة، الأمان في كل حالاته، وبالتأكيد لا يوجد أمان أهم من أمان الروح".

وتابع الإعلامي تامر أمين: "أحيي وزارة الصحة ومجلس الوزراء على هذه الفكرة، وأتمنى ألا تأخذ الدراسة وقت، ويتم تعميمها وتطبيقها ونشر الأجهزة في أسرع وقت ممكن، إذا تمكنا من اللحاق بروح واحدة أو قلب واحد فهو إنجاز عظيم".

ووجه الإعلامي تامر أمين رسالة للحكومة، قائلًا: "اعملوا حمامات في الشارع، يعني ينفع نعيش واحنا مزنوقين؟! والعبقري هو من سمى الحمام في العامية ببيت الراحة".