الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في تطوير شارع عزمي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مستجدات العمل في خطة تطوير ورفع كفاءة شارع عزمي، في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق والنقل. بورسعيد، بما يحقق السيولة المرورية ويقضي على مشكلات التكدس المروري في عدد من المناطق.

جاء ذلك  بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، و اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس،  والربان طارق شاهين المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات،  ومهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد و ممثلي مديرية الطرق والهيئة العامة للطرق و مستشاري المحافظة وجهات المرافق وعدد من الجهات المختصة ببورسعيد والجهات الأمنية المختصة.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح حول الأعمال التنسيقية التي تجري بين الجهات المختصة،  بما يحقق سرعة تطوير شارع عزمي وتذليل أي عقبات ، حيث يعد الهدف الرئيسي من المشروع هو ربط ميناء بورسعيد بالساحة الخارجية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتسهيل حركة المرور بشارع عزمي، مؤكدا أن مقترح تطوير شارع عزمي ايضا يراعي عدد من المعايير أهمها مراعاة عدد الحاويات التي تمر من خلال الشارع و مراعاة تصميم حارات انتظار للنقل الثقيل و الملاكي و إقامة مواقف للسيارات والربط بين كوبري عزمي وكوبري الشاحنات وتحقيق الربط المباشر بما يتناسب مع عدد السيارات ويحقق السيولة المرورية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لٱراء الجهات التنفيذية ببورسعيد حول التعديلات اللازمة لتنفيذ مشروع متكامل في أقل مدة زمنية، ووجه محافظ بورسعيد كافة الجهات بالتنسيق الكامل فيما بينها، مشددا على إنهاء كافة التنسيقات اللازمة وعرضها ليتم البدء في المشروع، مؤكدا على أهمية الدقة في العمل وتنفيذ طريق يليق بالتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، ويساهم في التيسير على المواطنين في المقام الأول.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تطوير شارع عزمي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد، فضلا عن حل مشكلات الازدحام الناتجة عن حركة العاملين بهذه المناطق.

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تطوير شارع النقل الثقيل معايير حاويات شارع عزمي

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