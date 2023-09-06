الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة النصب على المواطنين فى الجيزة

محكمة
محكمة

قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالنصب على المواطنين، بعد أن أوهمهم بقدرته على إطلاق سراح السجناء.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهمهم بعمله فى إحدى الجهات وقدرته على إخلاء سبيل بعض المحبوسين مقابل الحصول على الأموال من ذويهم، وما أن استولى على أموالهم حتى فر هاربا.

واعترف المتهم بأنه استغل سذاجة البعض واستولى على أموالهم، بعدما نسج عليهم خيوطه وأقنعهم بقدرته على إخلاء سبيل ذويهم.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الجيزة بتضرره من قيام أحد الأشخاص يدعى عمله بإحدى الجهات "على خلاف الحقيقة" وطلب منه مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات إخلاء سبيل أحد أصدقاء الشاكى فى إحدى القضايا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام الشخص المشار إليه مقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم عمله بإحدى الجهات "على خلاف الحقيقة" وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغ، وعدم وفائه بوعده له ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة الجيزة إحالة عاطل النصب اطلاق سراح السجناء

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