الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

"قائمة الخديج" يناقش معاناة الإنسان من الطفولة للكهولة ضمن عروض "التجريبى"

عروض التجريبي
عروض التجريبي

شهد مسرح السامر، العرض المسرحي الإماراتي "قائمة الخديج" للمخرج عبدالرحمن الملّا، وهو يناقش طريقة التربية الخاطئة التي يتبعها الآباء مع أبنائهم، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

أبطال عرض "قائمة الخديج"

وعرض "قائمة الخديج" من تأليف: علي جمال، وسينوغرافيا وإخراج: عبدالرحمن الملّا، وشارك بالعرض كل من الممثلين: محمد جمعة، وعادل سبيت، وعبير الجسمي، وغريبة القايدي، وسامية تاسفاروت.

و"الخديج" تعني المولود الذي لم يكتمل نموه، أي عدم اكتمال النمو هنا ينسحب على مراحل عمر هذا المولود كافة، حيث سلسلة الأوامر والنواهي التي يتلقاها منذ طفولته وحتى صباه تبقيه على حالة عدم الاكتمال هذه حتى نهاية العمر، شخصية مشوهة وغير قادرة على الفعل واتخاذ قرار يخصها فهناك سلطة الوالدين الغاشمة التي تسير حياة الابن وفق إرادتها لا وفق إرادته.

وتدور فكرة المسرحية حول نشأة الإنسان وأن الإنسان منذ ولادته وحتى وفاته لا يستطيع اتخاذ أي قرار فلا يستطيع اختيار اسمه ولا لحظة، ويتحدث عن دورة حياة الإنسان منذ وجوده كخديج في بطن أمه إلى أن يخرج إلى الدنيا يكبر، فالعمل يتناول مسألة الإرادة وإلى أي مدى يمكن للمرء أن يفعل ما يريد، ولعل ذلك الجانب يحمل الكثير من الرموز والدلالات وكذلك الإسقاطات عبر عرض بطابع كوميدي كاريكاتوري ساخر.

قائمة الخديج الإمارات المسرح التجريبي معاناة الإنسان الدورة الثلاثون مهرجان المسرح التجريبي افتتاح مهرجان المسرح التجريبي سامح مهران الدكتور سامح مهران

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