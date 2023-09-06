محمود حميدة مفاجأة حفل ختام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الدورة الثلاثين، أن النجم الكبير محمود حميدة، سيكون مفاجأة حفل ختام الدورة الحالية، حيث سيقدم عرضًا مسرحيًا صغيرًا خلال الحفل، وذلك تقديرًا من إدارة المهرجان لمسيرته الفنية الكبيرة والممتدة، وكونه من أصحاب الموهبة الكبيرة في سماء الفن المصري، وخلد اسمه في ذاكرة الجمهورين المصري والعربي، ورحب الفنان الكبير محمود حميدة، بالمشاركة في حفل ختام المهرجان لهذا العام، نظرًا لقيمة المهرجان التاريخية بين المهرجانات المسرحية العالمية، وكونه يحظى بتقدير كبير من جانب المسرحيين المصريين والأجانب على السواء.

محمود حميدة، واحد من أهم نجوم السينما المصرية والعربية في العقود الأخيرة، عرف بثقافته وحبه للقراءة، قدم العديد من الأدوار في السينما والتليفزيون، ونال العديد من الجوائز في مشواره الفني.

وبدأ حميدة مشواره الفني بالعمل في المسرح وذكر أثناء تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية: "أنا شخص حياته المسرحية مليئة، لكن لا أحد يعلم عنها أي شيء، والمسرح أهميته من أهمية الحياة، فلا حياة دون مسرح، لأنه يعتبر الهوية للفنان"، وله تصريح أثناء تكريمه منذ شهور من فريق مسرحية "حتى تانية": "مجتمع بلا مسرح تسوده الفوضى".

ومن المقرر أن يخرج حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، المخرج هاني عفيفي، والذي سيقدم فقرة فنية مدتها 10 دقائق، وسيتم خلال الحفل إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة الثلاثين من المهرجان، ومن المقرر أن تقوم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان، بتسليم الجوائز.

وتختتم فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل، والذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من نجوم المسرح المصري، وعدد من الرموز المسرحية العربية والأجنبية.