رفعت فياض: وزارة التعليم العالى لا تتدخل فى مصروفات الجامعات الخاصة

قال رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إن مصاريف الجامعات الخاصة لم يعلن أي تعديل فيها وكل جامعة تعلن المصروفات التي ترى أنها متناسبة مع ما تقدمه للطلاب وعملية الإنفاق على العملية التعليمية، ولا تتدخل وزارة التعليم العالي في مصروفات أي جامعة.

مجلس الجامعات الخاصة هو من يحدد مصروفات الجامعات الأهلية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه نظرًا للتنافس كل جامعة ترى أنه في حال زيادة المصروفات لن يأتي له طلاب، مؤكدًا أن مجلس الجامعات الخاصة هو من يحدد مصروفات الجامعات الأهلية؛ لأن الدولة أنشأتها كتبرع منها وبعدها تنفق من مصروفاتها على نفسها.

وأشار إلى أن المعاهد العليا الخاصة الوزارة هي التي تحدد المصاريف؛ لأن الطلاب يتم التحاقهم بها وفقًا لمكتب التنسيق الحكومي.