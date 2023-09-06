الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"ينمو اللوجيستي" يحصل على تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري من البنك التجاري الدولي-مصرCIB

سي اي بي
سي اي بي

وقعّ مجمع ينمو اللوجيستي اتفاقية تمويل مع البنك التجاري الدولي (CIB)، لتأمين 1.5 مليار جنيه مصري لتمويل مجمع ينمو إيست اللوجيستي. قام المستشار القانوني للمشروع ، مكتب معتوق بسيوني  وحناوي  للمحاماة بإدارة وتنسيق الاتفاقية.


يمثل مجمع ينمو اللوجستي أول مشروع مشترك بين HAU Logistics، وهي منصة استثمارية مشتركة بين حسن علام للمرافق وA.P. Moller Capital وأجيليتي تركز على مجال اللوجستيات تعمل على إنشاء مجمعات لوجستية متطورة ومستودعات من الفئة (أ) في مصر. وسيغطي القرض الذي تبلغ مدته عشر سنوات من البنك التجاري الدولي جزءاً من تكاليف إنشاء وإنجاز المشروع. ويتمتع المجمع اللوجيستي بموقع استراتيجي شرق الطريق الدائري، ويمتد على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 161,237 متراً مربعاً.


وقال عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة: "سعداء بشراكتنا طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، والتي كان لها دور فعال في التوسع في مشاريعنا الاستراتيجية. ومن المقرر أن يلعب مجمع نمو إيست، أحدث إضافة إلى مجموعة مشاريعنا، دوراً محورياً ويمثل علامة فارقة في قطاع الخدمات اللوجيستية المزدهر في مصر".


من جانبه قال عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي للبنك التجاري الدولي CIB، : "تبرز هذه الشراكة عمق العلاقة التجارية مع مجموعة حسن علام ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة جنبا إلى جنب مع وجود Agility & A.P. Moller Capital ، سيكون لها مساهمة ملحوظة في السوق المصري. وأضاف : " يتشرف CIB بمواصلة دوره التنموي الريادي في تمويل المشاريع الاستراتيجية التى تشكل أهمية قصوى للاقتصاد المصري.


أعلنت كل من شركة HAU Logistics وأجيليتي مؤخراً عن استثمارات جديدة وضخمة وخطط توسعية في مصر. تعمل شركة حسن علام للمرافق على توسيع استثماراتها في قطاع الخدمات اللوجستية لإنشاء منصة لوجستية متكاملة تغطي سلسلة القيمة بأكملها لخدمات   التخزين والمناولة في مصر، ومواصلة تطوير الصناعة والاستفادة من فرص السوق سريعة النمو.


وفي أكتوبر الماضي، أعلنت أجيليتي استثمار ما يقرب من 60 مليون دولار امريكي لتطوير وتشغيل مركزين جمركيين ولوجيستيين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يهدف المشروع إلى تحديث العمليات وتحسين حركة البضائع والسلع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة وفي شرق بورسعيد.
 

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