الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

CIB يعلن إتمام الإصدار الرابع من برنامج سندات توريق لصالح “جلوبال كورب للخدمات المالية”

البنك التجارى
البنك التجارى

أعلن اليوم البنك التجاري الدولي-مصر CIB بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية عن إتمام طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 2,540 مليار جنيه مصري وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليار جنيه لصالح شركة “جلوبال كورب للخدمات المالية” ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الثالث بين البنك التجاري الدولي وشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط نمو الشركة و خطط النمو الاقتصادي لأسواق المال والسندات.
 جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي والأهلي فاروس قد قاما بدور المستشارين الماليين ومديري الإصدار والمرتبين والمروجين للاكتتاب وضامني التغطية. فيما قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب. بالإضافة لقيام البنك العربي الافريقي وسي أي كابيتال بدور مستشارين ماليين. وقام البنك العربي الافريقي بدور امين الحفظ وضامن تغطية. فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) دور مراقب حسابات الإصدار. 

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 391 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.377 مليار جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 772 مليون جنيه ومدتها 51 شهر. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة "ميريس" للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف "AA+" والثانية على تصنيف "AA"، والثالثة على تصنيف "A".
 
وتمكن البنك التجاري الدولي من إتمام أربعة إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 21 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023.حيث يعد هذا الإصدار هو الإصدار الرابع ضمن هذه الإصدارات. وقد جاء ذلك في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف

لبنك التجاري الدولي شركة الأهلي فاروس الإصدار الرابع لسندات توريق مراقب حسابات الإصدار شركة ميريس للتصنيف الائتماني

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