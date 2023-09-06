إنقاذ قارب بحارة روس وفرنسيين من هجوم قرش بأستراليا

قالت السلطات الأسترالية إنه تم إنقاذ 3 بحارة من روسيا وفرنسا، الأربعاء، بعد تعرض قارب مطاطي كانوا يحاولون الإبحار به من فانواتو إلى أستراليا لهجوم من أسماك القرش.

أضافت هيئة السلامة البحرية الأسترالية أنها استجابت لتنبيه من منارة الطوارئ في نحو الساعة 1:30 صباحًا، عندما وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث على بعد أكثر من 500 ميل شرق الساحل الأسترالي في بحر المرجان.

واستعانت الوكالة بالسفينة التي ترفع علم بنما، وهي السفينة الحاملة للمركبة "Dugong Ace"، التي تمكنت من إكمال عملية الإنقاذ وأخذ الروسيين وفرنسي واحد على متنها، كما طارت طائرة إنقاذ إلى مكان الحادث.

تفاصيل إنقاذ قارب من هجوم قروش

قال جو زيلر، المدير المناوب في مركز الاستجابة في كانبيرا التابع للوكالة:"كان الرجال الثلاثة سعداء للغاية بإنقاذهم، وهم جميعاً بصحة جيدة وبصحة جيدة" .

تُظهر اللقطات التي التقطتها مروحية إنقاذ القارب وهو يتمايل في البحار الهادئة بينما يقترب منه Dugong Ace الضخم.

ومن المقرر أن يصل الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و64 عامًا، إلى مدينة بريسبان الأسترالية يوم الخميس.

وقال زيلر إن الرحلة من جزيرة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ إلى أستراليا على متن مثل هذه السفينة تستغرق عادة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأظهرت الصور الجوية أضرارًا جسيمة لحقت بالقارب، مع فقدان الجزء الأمامي من هيكل واحد تمامًا.

وقال زيلر إن منارة الطوارئ المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أنقذت حياة الرجال من خلال السماح لرجال الإنقاذ بتحديد موقعهم بسرعة وإجراء عملية الإنقاذ المناسبة.

وقال زيلر إن هناك العديد من الأسباب التي تجعل سمكة القرش تهاجم القارب، لافتا أن في هذه الحالة دوافع أسماك القرش هذه غير واضحة.

بحر المرجان يمتلئ بأسماك القرش

ويمتلئ بحر المرجان بأسماك قرش الشعاب المرجانية وغيرها من الأنواع الرئيسية مثل سمك التونة والمارلن.

ووفقا للحكومة الأسترالية، فهي موطن لأسماك القرش أكثر من أي موقع مسح آخر في العالم.

في العام الماضي، أنقذ خفر السواحل الأمريكي ثلاثة رجال غرق قارب صيدهم قبالة ساحل لويزيانا، بعد أن نجوا لأكثر من يوم على الرغم من تعرضهم لهجوم من أسماك القرش.