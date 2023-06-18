الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المركزية للسياحة والمصايف: لم نرصد أسماك قرش على سواحل الإسكندرية من قبل

أسماك قرش
أسماك قرش

قال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن صور سمك القرش الصغير المتداول عبر السوشيال ميديا اليوم صورة حقيقية وليست مفبركة، لكنها مأخوذة من قبل مجموعة من الصيادين المتواجدين في عمق البحر المتوسط وليس على شاطئ الإسكندرية، كما يقول البعض.

أسماك القرش 

وأكد عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاعة عبر فضائية "صدى البلد"، أن سمك القرش يتواجد في هذه الأيام ويتواجد في عمق البحر المتوسط، كما أنه يتواجد على بعد 3 كيلو متر من شط الإسكندرية، أي أنه على مسافة بعيدة تمامًا من الشاطئ، لذا على المواطنين الاطمئنان والاستمتاع بإجازاتهم الصيفية.

موسم تزاوج القرش 

وتابع: "أسماك القرش لها طبيعة خاصة، ودرجة حرارة خاصة، ولا يمكن أن تظهر في السواحل والمناطق الضحلة على الإطلاق". 

واستطرد: "لم يتم رصد أسماك قرش على سواحل الإسكندرية من قبل".

 

المركزية للسياحة والمصايف محمد عبد الرازق تزاوج أسماك القرش صالة التحرير صدى البلد

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مشروع واعد.. توابع اقتراح بن زايد بإقامة منطقة صناعية "مصرية إماراتية روسية"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين بقتل طبيب الساحل

السعودية تعلن غدًا الإثنين أول أيام شهر ذى الحجة

"محامية مشبوهة" على علاقة عاطفية مع قاتل طبيب الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران