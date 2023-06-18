المركزية للسياحة والمصايف: لم نرصد أسماك قرش على سواحل الإسكندرية من قبل

قال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن صور سمك القرش الصغير المتداول عبر السوشيال ميديا اليوم صورة حقيقية وليست مفبركة، لكنها مأخوذة من قبل مجموعة من الصيادين المتواجدين في عمق البحر المتوسط وليس على شاطئ الإسكندرية، كما يقول البعض.

أسماك القرش

وأكد عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاعة عبر فضائية "صدى البلد"، أن سمك القرش يتواجد في هذه الأيام ويتواجد في عمق البحر المتوسط، كما أنه يتواجد على بعد 3 كيلو متر من شط الإسكندرية، أي أنه على مسافة بعيدة تمامًا من الشاطئ، لذا على المواطنين الاطمئنان والاستمتاع بإجازاتهم الصيفية.

موسم تزاوج القرش

وتابع: "أسماك القرش لها طبيعة خاصة، ودرجة حرارة خاصة، ولا يمكن أن تظهر في السواحل والمناطق الضحلة على الإطلاق".

واستطرد: "لم يتم رصد أسماك قرش على سواحل الإسكندرية من قبل".