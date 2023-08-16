بعد الجدل.. التفاصيل الكاملة حول ظهور قرش في شاطئ دهب

أثار ظهور سمكة قرش بأحد شواطئ دهب، جدلاً واسعًا في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أحد مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، لظهور قرش تسبّب في مخاوف المصاطفين التي تشهد إقبالاً كبيرًا من السيّاح المصريين والعرب.

وتصدّرت كلمت سمكة قرش في دهب محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ممَّا أثار جدلاً كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا.



وتعود القصة لمقطع فيديو نشره أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتداوله مئات المتابعين، مُعلقًا عليه: «ظهور قرش في دهب»، ليُثير الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات، جدلاً كبيرًا بين المواطنين واهتمامًا بين المصطافين على شواطيء دهب.

أكد البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنَّ ظهور القرش يبدو في منطقة المسربة واللايت هوس، وفقًا لما أظهره مقطع الفيديو المتداول، والذي أدَّي لإغلاق بعض الشواطئ ومنع السنوركل وبعض الأنشطة البحرية للتحقق من هذا الأمر وكإجراء وقائي لتفادي تعرض السائحين والمصطافين لأي ضرر.

وفي السياق ذاته، أكد البعض بأنَّ القرش الذي ظهر بأحد شواطيء دهب من نوع "جرين ريف شارك" وهو غير مفترس، مُشيرين إلى أنَّ البحار لا تخلو من ظهور القروش، لكن هذا النوع الذي التقطه أحد المصطافين وفرق الإنقاذ ليس مُهددًا على سلامة المواطنين، وترجع عملية إغلاق الشاطيء إلى البروتوكول القائم بين دول العالم بغلق الشواطيء عند ظهور أسماك قرش وتُعلّق الأنشطة البحرية لتفادي أي أضرار قد تُهدد سلامة المواطنين.



ومن جهته أوضح الدكتور محمد سالم، رئيس جهاز حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أنه تم رصد أنواع القروش بالقرب من شاطيء دهب السياحي، وتحديدًا في منطقة الممشى السياحي، مُشيرًا إلى أنَّ غلق المنطقة من كافة الأنشطة سواء سباحة أو غوص أو صيد بأي شكل من الأشكال يأتي كإجراء احترازي لمنع حدوث أي احتكاك أو ضرر على شاكلة ما حدث في الغردقة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف رئيس جهاز حماية الطبيعة بوزارة البيئة، في تصريحات سابقة، أنه لم يتم رصد أو الإبلاغ عن أي حوادث، في الوقت الذي لم يتم تحديد مدة غلق الشاطئ أمام مُرتاديه، لحين الانتهاء من عمليات التقييم للموقف والتعرف على نوع القرش المرصود في المنطقة.