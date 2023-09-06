الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قريبًا.. صدور الترجمة العربية من رواية "سدهارتا" لـ سمير جريس

سدهارتا
سدهارتا

تصدر قريبًا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع الترجمة العربية من رواية "سدهارتا.. قصيدة هندية" للكاتب هرمان هسه ومن ترجمة سمير جريس.

وعلى غلاف الرواية نقرأ: "سدهارتا إحدى أبسط وأعمق الروايات التي قرأتها في حياتي" - هنري ميلر.

ربما تكون رواية هسه الشهيرة والمؤثرة أهم حكاية رمزية أنتجها عصرنا المضطرب، دمج فيها هسه التقاليد الروحية الشرقية والغربية مع التحليل النفسي والفلسفة.. هذه الحكاية البسيطة والغريبة، المكتوبة بتعاطف عميق مع الإنسانية، أثرت في حياة الملايين منذ نشرها في عام ١٩٢٢.

"سدهارتا" قصة شاب يبحث عن الحقيقة المطلقة ويقابل بوذا ويأخذه سعيه من حياة الانحلال إلى الزهد، ومن الشهوة والثروة والشهرة إلى الحكمة والتخلي.

أهم وأجمل رواية لهرمان هسه، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، بترجمة سمير جريس الأمينة والجميلة.

نبذة عن هيرمان هسه
هيرمان هسه مواليد كالف في ألمانيا (2 يوليو 1877) وتوفي في مونتانيولا تيسن - 9 أغسطس 1962، وهو كاتب سويسري من أصل ألماني، عاش بداية شبابه مع عائلته المحافظة وجوها المدافع عن البروتستانتية بشكل مفرط؛ وكان هذا السبب الذي دفعه للهرب والاستقلال عن السلطة العائلية والاعتماد على نفسه والانخراط في مجال العمل وبشكل قاسي، حيث بدأ عمله ساعاتي ثم بائع كتب في مكتبة، بعدها اتخذ التأليف والكتابة منهجًا في حياته وعمله.

◘ نبذة عن سمير جريس 
وسمير جريس؛ صحفي ومترجم مصري، يترجم من اللغة الألمانية إلى العربية، وحاصل على عدد من الجوائز في الترجمة من أبرزها: جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عام 2018، وجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة عام 2022.

مؤخرا صدر له عن الكتب خان للنشر الترجمة العربية من كتاب "القاضي وجلاده" للكاتب فريدريش دونمات؛ بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 بدورته الـ54.

◘ اقرأ أيضًا:

إصدار «أدب الصمت.. هنرى ميلر وصامويل بيكيت» لإيهاب حسن وترجمة السيد إمام

• منها «اكتشاف البطء».. 7 إصدارات جديدة لـ سمير جريس فى معرض القاهرة

سدهارتا الترجمة العربية رواية 7 إصدارات جديدة لـ سمير جريس دار الكرمة للنشر والتوزيع

الأكثر قراءة

"أسرة تحت الأنقاض.. وتنكيسات".. ماذا حدث لـ عقار حدائق القبة المنهار؟

محافظ أسوان يكرّم أسرة الفقيد جمال محمود تقديرًا لتفانيه في عمله

محافظ الإسكندرية يشدد على ضبط الأسعار بالأسواق وردع المخالفين

وزير العدل يصدر حركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة

نجوم "أولاد حريم كريم" يفاجئون الجمهور في السينما (صور)

خلال اجتماعه اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات تعرف عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا