قريبًا.. صدور الترجمة العربية من رواية "سدهارتا" لـ سمير جريس

تصدر قريبًا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع الترجمة العربية من رواية "سدهارتا.. قصيدة هندية" للكاتب هرمان هسه ومن ترجمة سمير جريس.

وعلى غلاف الرواية نقرأ: "سدهارتا إحدى أبسط وأعمق الروايات التي قرأتها في حياتي" - هنري ميلر.

ربما تكون رواية هسه الشهيرة والمؤثرة أهم حكاية رمزية أنتجها عصرنا المضطرب، دمج فيها هسه التقاليد الروحية الشرقية والغربية مع التحليل النفسي والفلسفة.. هذه الحكاية البسيطة والغريبة، المكتوبة بتعاطف عميق مع الإنسانية، أثرت في حياة الملايين منذ نشرها في عام ١٩٢٢.

"سدهارتا" قصة شاب يبحث عن الحقيقة المطلقة ويقابل بوذا ويأخذه سعيه من حياة الانحلال إلى الزهد، ومن الشهوة والثروة والشهرة إلى الحكمة والتخلي.

أهم وأجمل رواية لهرمان هسه، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، بترجمة سمير جريس الأمينة والجميلة.

نبذة عن هيرمان هسه

هيرمان هسه مواليد كالف في ألمانيا (2 يوليو 1877) وتوفي في مونتانيولا تيسن - 9 أغسطس 1962، وهو كاتب سويسري من أصل ألماني، عاش بداية شبابه مع عائلته المحافظة وجوها المدافع عن البروتستانتية بشكل مفرط؛ وكان هذا السبب الذي دفعه للهرب والاستقلال عن السلطة العائلية والاعتماد على نفسه والانخراط في مجال العمل وبشكل قاسي، حيث بدأ عمله ساعاتي ثم بائع كتب في مكتبة، بعدها اتخذ التأليف والكتابة منهجًا في حياته وعمله.

◘ نبذة عن سمير جريس

وسمير جريس؛ صحفي ومترجم مصري، يترجم من اللغة الألمانية إلى العربية، وحاصل على عدد من الجوائز في الترجمة من أبرزها: جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عام 2018، وجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة عام 2022.

مؤخرا صدر له عن الكتب خان للنشر الترجمة العربية من كتاب "القاضي وجلاده" للكاتب فريدريش دونمات؛ بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 بدورته الـ54.

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