الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقرير عربي يستعرض عمليات الاندماج والاستحواذ في الدول العربية مؤخرًا

المؤسسة العربية لضمان
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن عمليات الاندماج والاستحواذ في الدول العربية شهدت نشاطًا خلال عام 2022، حيث ارتفعت قيمة عمليات البيع في 9 دول عربية بمعدل 21.2% إلى 36.7 مليار دولار ومثلت حصة قدرها 5.1% من الإجمالي العالمي البالغ 706.6 مليار دولار وذلك وفقًا لبيانات الأونكتاد.

وتابعت المؤسسة في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن هناك 9 دول عربية شهدت عمليات بيع أصول خلال عام 2022، واستحوذت السعودية على 43% من مجمل الصفقات بقيمة 15.8 مليار دولار، تليها البحرين بحصة 23.7% وبقيمة 8.6 مليار دولار ثم الإمارات بحصة 19.2% وبقيمة بلغت نحو 7 مليار دولار. 

وأشار التقرير إلى أن عمليات الشراء بغرض التملك والاندماج التي نفذتها الدول العربية شهدت ارتفاعًا كبيرًا بمعدل 303% إلى 28.3 مليار دولار خلال عام 2022، كما قامت 8 دول عربية بعمليات شراء بغرض التملك والاندماج خلال عام 2022، استحوذت 4 بلدان عربية على أكثر من 96% من الإجمالي. 

أوروبا الغربية تتصدر المقدمة كأهم منطقة مستثمرة فى الدول العربية

تطور التدفقات الواردة إلى الدول العربية 

شهد حجم التدفقات الواردة إلى الدول العربية تذبذبًا واضحًا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حيث ارتفع من متوسط 5.4 مليارات دولار خلال الفترة من 1993 الى 2002 إلى أكثر من 57 مليار دولار خلال الفترة من 2003 إلى 2012 قبل أن يتراجع إلى 38.6 مليار دولار في الفترة من 2013 إلى 2023. 

تدفقات الاستثمار الأجنبي 

تراجعت حصة الدول العربية من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية إلى 5.9% خلال عام 2022 مقارنة مع 6.3% عام 2021، في حين ارتفعت حصتها من الإجمالي العالمي من 3.8% عام 2021 إلى 4.2% عام 2022. 

وبلغ متوسط حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ما نسبته 2.7% خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2022، في حين بلغ متوسط حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الجنبي الوارد للدول النامية نحو 5.2% خلال نفس الفترة.

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