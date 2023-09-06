"صناعة الشيوخ": الرئيس السيسي يعطي أولوية قصوى للمشكلة السكانية

قال المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بـ مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت واضحة وحاسمة، ورسمت الطريق أمام هذا الحدث العالمي؛ لإيجاد حلول عاجلة وغير تقليدية لمختلف المشكلات، وفي مقدمتها أزمة الانفجار السكاني.

قضية أمن قومي

وقال "المنزلاوي" في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي يعطى أولوية قصوى للمشكلة السكانية باعتبارها واحدة من أهم التحديات التي تواجه مصر مطالبًا من الحكومة وجميع المؤسسات بالدولة والمواطنين أيضًا باعتبار أزمة الزيادة السكانية قضية أمن قومي ويتعين على الجميع مساندة ودعم الجهود الرئاسية لمواجهة هذه الأزمة.

قدرة الشعب على مواجهة الأزمة

وأعرب المهندس محمد المنزلاوي، عن ثقته التامة في استجابة وقدرة الشعب المصري العظيم على دعم جهود الدولة في مواجهة هذه الأزمة، مؤكدًا أن الواقع والتاريخ خلال عهد الرئيس السيسي، أكدا أن المصريين لا يترددون لحظة في مواجهة جميع التحديات التي تواجه مصر.

ونوه المنزلاوي بأن المشكلة السكانية، أصبحت واحدة من أخطر المشكلات والتحديات الاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية التي تواجه مصر فى الوقت الراهن، والمواجهة الحاسمة معها؛ أصبحت واجبا وطنيا، وقضية أمن قومي؛ من أجل الحفاظ على المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي حققتها مصر فى مختلف المجالات.

دعم الجهود الرئاسية لمواجهة المشكلة السكانية

وقال المهندس محمد المنزلاوي، إن أكبر دليل على قدرة المصريين على إنجاح ودعم الجهود الرئاسية لمواجهة المشكلة السكانية؛ تأكيد الرئيس السيسي بأن التغيير في مصر سيتحقق من خلال السعي والعمل المشترك ما بين المواطنين والحكومة، وقيادة تعمل بفهم ووعي؛ من أجل الموازنة ما بين قدرة الدولة وتعداد سكانها، حتى لا يتكرر ما حدث في 2011ـ خاصة أن الخسائر التي لحقت بالدولة بلغت آنذاك 400 مليار دولار، وهي أحوج ما يكون لكل دولار.

قدرة الدولة على الصمود

وأعلن اتفاقه التام مع ربط الرئيس السيسي ما بين المشكلة السكانية وما حدث من شعور الناس بعدم وجود خدمات صحية وتعليمية وتشغيلية جيدة وأن الدولة لم تكن قادرة على تقديم الرعاية الحقيقية لمواطنيها، إضافة إلى تأكيد الرئيس أنه على الرغم من تلك الظروف إلا أن قدرة الدولة المصرية على الصمود رغم كل التحديات والأزمات مثل كورونا كوفيد 19.