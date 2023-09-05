ندى ثابت: كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر العالمي للصحة كشفت خطورة القضية السكانية

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كشفت مدى خطورة القضية السكانية التي تعرقل حصاد ثمار التنمية الشاملة، وما تشكله من عبء ثقيل وتهديد للجهود العظيمة التي تبذلها الدولة في كافة المجالات.

استضافة مصر لمؤتمر الصحة والسكان

وأضافت عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر لمؤتمر الصحة والسكان والتنمية 2023 اعتراف دولى بقدرات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنظيم مؤتمرات عالمية تشارك فيها مختلف دول العالم، مؤكدة أيضًا على أهمية هذا المؤتمر العالمي باعتباره منصة تحاورية لتبادل الخبرات في القطاع الصحي.

وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن مصر قدمت جهودًا عظيمة نهضت بملف الصحة، مما ساهم في توفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجموع الشعب المصري، مشيدة بالمبادرات الصحية غير المسبوقة والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المصريون نصب أعين القيادة السياسية الحكيمة.



في السياق نفسه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المؤتمر العالمى للسكان الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توافق عالمى بشأن مواجهة قضية الزيادة السكانية، والتي تعد من أبرز المشكلات التي تؤثر على التنمية، في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، وتنمية الخصائص السكانية وكيفية استغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المؤتمر العالمى للسكان بمثابة فرصة واعدة لتعريف القطاع الخاص بالمشروعات التي تنفذها الدولة في القطاع الصحي ومن ثم جذب الاستثمارات في مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات ومنح خاصة في المجال الصحي من أجل توفير كل الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.



وقال أيمن محسب، إن استضافة مصر لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذى انطلقت فعالياته اليوم سيعمل على الخروج بنتائج وتوصيات هامة تساهم في تحسين جودة حياة المواطن ليس في مصر فقط بل كافة دول العالم عبر طرح رؤى وحلول لتطوير الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، وعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وتسهيل وتذليل أي معوقات قد تواجه تمتع كافة المواطنين بتلك الرعاية الصحية.