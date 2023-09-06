الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الرقابة المالية" تنتهي من برنامج المنحة التدريبية لتأهيل طلاب الجامعات

تدريب طلاب الجامعات
تدريب طلاب الجامعات بالهيئة العامة للرقابة المالية

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من تنفيذ فعاليات برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات المصرية للاستفادة والعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية لدى الشباب وتعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع.

وتستهدف الهيئة العمل على نشر الثقافة المالية بين الأجيال الناشئة لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال وتوليد فرص عمل من خلال تحسين القدرة على فهم واختيار الأدوات والحلول المالية المناسبة لبدء وتمويل وتطوير المشروعات، ورفع قدرة وكفاءة الشباب في التخطيط المالي، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تنوع مصادر التمويل والدخل، لتعزيز مساهمتهم في الناتج القومي.

وتقديم المنحة التدريبية لطلاب عددا من التخصصات والأقسام بالكليات وهي قسم الاقتصاد، وقسم الإحصاء من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أقسام المحاسبة والتأمين والعلوم الاكتوارية وإدارة الأعمال والتسويق من كلية التجارة، بالإضافة إلى طلاب كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، والحقوق.

وتضمنت شروط الالتحاق بالمنحة أن يكون الطالب من الدارسين بإحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أن يكون من المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة، أن يكون حاصلا على تقدير جيد فأعلى للسنة الدراسية السابقة وأن يكون من قاطني محافظات القاهرة الكبرى، بلغ عدد المتقدمين للحصول على المنحة التدريبية 6217 طالبًا.  

وقبول 614 طالبًا وفقًا للأحكام والشروط والضوابط المعلنة وذلك للحضور والاستفادة من المنحة التدريبية ، التي تضمنت  عددا من  الفعاليات وورش العمل والمحاضرات التوعوية للتعريف بالهيئة والأنشطة الخاضعة لرقابتها، حيث تم تقديم 10 محاضرات تدريبية متنوعة ، لمدة ثلاثة أيام متتالية للتعرف على طبيعة أعمال ومكونات قطاعات سوق رأس المال، التأمين، التمويل متناهي الصغر، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، نشاط التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وبعد انتهاء ورش العمل والمحاضرات  التدريبية والتثقيفية تم عقد اختبارات  الكترونية من داخل مقر الهيئة.

وتسليم الطلاب شهادة حضور البرنامج التدريبي ، تم اختيار عدد من الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية ليتم إلحاقهم  بالإدارات الفنية والمتخصصة بالهيئة وذلك وفقا للتخصصات والأقسام الدراسية لممارسة أنشطة التدريب العملي والمعايشة الفعلية لمدة شهر للتعرف على الأدوار المنوطة للأقسام والإدارات المختلفة ، كيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها و دورة العمل الفعلية وفقا للهيكل الوظيفي.

وتضمن التدريب العملي مشاركة الطلاب في أعمال 18 قطاع  وإدارة متنوعة داخل الهيئة مثل المركز الإعلامي، الإدارة القانونية والشكاوى والإلزام، إدارات أنشطة التمويل المختلفة، والتأمين وإدارة الخبرة الاكتوارية، واعتماد المنتجات التأمينية وإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية، حيث يتم تدريبهم على أعمال الإدارات الفنية المتخصصة.

وكذا مساهمتهم في إنجاز بعض الأعمال وفقا للتخصصات، وإعداد وتقديم عرض تقديمي مبسط يتضمن ما تم التدريب عليه واستعراض جوانب الاستفادة العلمية والعملية نتيجة المشاركة، وفي نهاية الفترة التدريبية يحصل المتدربون على شهادة بإتمام حضور المنحة التدريبية بالهيئة العامة للرقابة المالية.

الهيئة العامة للرقابة المالية برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات المصرية مجال الخدمات المالية غير المصرفية نشر الثقافة المالية تحفيز الشباب على ريادة الأعمال

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