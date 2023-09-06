استشاري نفسي عن "عنتيل مدينة نصر": مريض بالبيدوفيليا والهوس الجنسي

«سلوك شاذ وجرائم مشينة».. تلك هي الجرائم التي ارتكبها صيدلي بمدينة نصر بحق الفتيات والسيدات والأطفال صغار السن، حيث تحرش بهم جنسيًا وصورهم بفيديوهات احتفظ بها للمتعة والإثارة.. وفي هذا التقرير نرصد التحليل النفسي للشخصية.

طبيب نفسي يحلل شخصية صيدلي مدينة نصر

الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أكد أن هذا الطبيب الصيدلي يفتقد الوزع الداخلي المسمى الضمير الذي يسيطر على أفعال الإنسان ويكون الأمل في الرجوع عن المعاصي والجرائم، فهذا شخص مضطرب نفسيًا وغير سوي.

وأضاف أنه يمتلك شخصية سيكوباتية سلبية تعاني من اللامبالاة ويسير خلف رغباته دون التفكير في العواقب والمصائب ويكون مفتقد المشاعر والأحاسيس كما أن أفكاره نمطية ومكررة أي أنه ارتكب جريمته عدة مرات حتى تم اكتشافها.

وأشار الدكتور وليد هندي، إلى أن الصيدلي دائما شخص خارج عن أعراف المجتمع ومتجاوز لحدوده قيمه، ومتنازل عن مبادئه، كما أن نمط التنشئة الاجتماعية لديه مختلف فهو شخصية احتكاكية بمعنى أنه اعتاد النوم بجوار احد في الفراش، أو ركوب المواصلات العامة بكثرة.

كما أنه يكون شخص مُربي على الجنس التلصصي أي من خلال التلصص الذي يستمتع بالنظر لمفاتن من أمامه فالبتالي تتفجر لديه ملكات الشخصية السيكوباتية دون السيطرة على انفعالاته ورغباته الجنسية.

خبير نفسي يرصد إصابة صيدلي مدينة نصر بالبيدوفيليا

وأشار الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن البيدوفيليا أو هوس الجنس بالأطفال والعشق الجنسي للأطفال، يعني ممارسة شخص ناضج الجنس مع طفل صغير وهذا ميل وشكل من أشكال الشذوذ الجنسي وخلل جنسي يؤدي إلى جرائم كالقتل لإخفاء جريمته خوفا من الفضيحة حيث يستهدف الضحية التي لها طريقة للتودد لها وإغرائها وتهديدها لمنعها من الإدلاء بمعلومات تفضحه.

وأوضح أن هذا اضطراب شائع عند الرجال أكثر من النساء، ويكون مع من يمتلك سلطة على أحد ويستخدم فيها شيء من الإيذاء لإجبار من أمامه على تلك الأفعال، فهي شخصية سيكوباتية يحركها الشعور بالنقص والحقد الطبقي .

وتابع استشاري الصحة النفسية أن هذا الصيدلي قد مارس ضده تلك الأنواع من التحرش في الصغر كما أنه غالبا ما يكون مر بتربية غير سوية من أسرته دائما ما ينعتوه بألفاظ بشعة تقلل منه ومن أهميته فيأتي من أسرة مضطربة غير مكتملة ناتجة عن الطلاق وغيرها أو أسرة مفككة مليئة بالخلافات الأسرية وتصدع أسري بنائي لم تشبع الإشباعات النفسية لصاحب مرض البيدوفيليا.



تفاصيل الواقعة

تفاصيل مثيرة عن عورات سيدات وابتزاز وخدش براءة الأطفال وجرائم ارتكبها صيدلي بمنطقة مدينة نصر ليتحول عقب إبلاغ زوجته عنه إلى «عنتيل مدينة نصر».

الواقعة كشفت عنها محامية وهي زوجة المتهم وأشارت إلى مقاطع فيديو توضح اعتدائه على سيدات وفتيات وأطفال وارتكابه أفعالاً خادشة للحياء وتسجيلها على كاميرات المراقبة.



اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم بالتحرش

وقال صيدلي مدينة نصر المتهم إنه اعتاد فتح صيدليات في أماكن شعبية لاستغلال مواطنيها في التحرش، موضحًا أنه كان يلامس أماكن عفة الضحايا أثناء أخذهم حقن في الصيدليات التي يملكها، موضحًا أنه كان يوهم الفتيات بأنواع علاج معينة وأدوية حتى يتمكن من ملامستهن وإبقائهن معه وقت أطول.

وإذا اقتنعت الفتاة بالحقن كان يقنعها بإعطائها لها ويتحسس أماكن عفتهن، كما يسجل تلك الوقائع بكاميرات المراقبة في الصيدلية ويحتفظ بها لابتزاز الضحايا ويضعها على فلاشات لحفظها مؤكدًا ارتكابه ما يزيد عن 20 واقعة تحرش بالسيدات والفتيات.

وقدمت طليقة المتهم فلاشة واحدة عليها 20 فيديو تحرش بالفتيات على فلاشة واحدة فقط ولذلك طلبت الطلاق وعندما رفضت هددت بفضحه فانفصل عنها ولكنها أبلغت عنه.