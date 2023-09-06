تقارير مغربية: تأشيرة الدخول تهدد انضمام بواليا لأولمبيك أسفي

أفادت تقارير مغربية بأن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الجونة والأهلي السابق أصبح هدفا رئيسيا لمسؤولي نادي أولمبيك أسفي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023.

ووفقاً لما ذكره موقع "Le36 سبور المغربي": "وكيل اللاعب الكونغولي، يبذل جهودا مكثفة، للحصول على تأشيرة دخول للأراضي المغربية، لإكمال المفاوضات مع مسؤولي الفريق المغربي".

وأضاف الموقع: "بواليا يواجه صعوبة في استصدار تأشيرة العودة للمغرب مجددا، بعدما غادر مطار محمد الخامس يوم 28 من شهر أغسطس الماضي".

ويأتي ذلك، عقب فشل انتقال مهاجم الأهلي السابق والتر بواليا، للوداد المغربي مؤخرا.

محاولات لضم بواليا

وأشار الموقع إلى أن مسؤولي نادي أولمبيك، يحاولون بكل الطرق التعاقد مع والتر بواليا، مستغلا في ذلك تراجع مواطنه الوداد البيضاوي في ضم اللاعب.

وأوضح الموقع: "الفريق المغربي يرفض رفع رأية الاستسلام في الحصول على خدمات المهاجم الكونغولي، بمجرد دخوله الأراضي المغربية مرة أخرى، سيتم إنهاء المفاوضات معه، ومن ثم الحصول على توقيعه.

ويذكر أن والتر بواليا، صاحب الـ28 عامًا، انتقال لصفوف القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي يناير 2021، قادمًا من فريق الجونة.

وفشل المهاجم الكونغولي في تقديم أوراقه اعتماده رسميا داخل النادي الأهلي، ليقرر مسئولوه، رحيل اللاعب بعد مرور 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة لفريق مالطيا سبور التركي، ومنه للسيلية القطري، وأخيرا القادسية السعودي، قبل فسخ عقده نهائيا.

وشارك بواليا خلال تجربته مع الأهلي في 31 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 4.