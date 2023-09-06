الحسيني: إعادة أيقونة العذراء إلى بيتها في باحة كنيسة القيامة

تستعد الكنائس الغربية للاحتفال بعيد ميلاد السيدة العذراء الجمعة المقبل.

وقال أديب جودة الحسيني حامل مفاتيح كنيسة القيامة بالقدس، إنه تم اعادة أيقونة العذراء من كنيستها الواقعة في الجسثمانية إلى بيتها في باحة كنيسة القيامة، معلقًا على ذلك بقوله باللهجة الشامية «هاي العادة عادتنا وما بنغير عادتنا».

وأشار إلى أن مسيرة حاشدة انطلقت من كنيسة السيدة العذراء في الجسثمانية حيث حمل سيادة متروبوليت إلينوبوليس كيريوس يواكيم الرئيس الروحي لدير الجثسمانية ايقونة السيدة العذراء بكل وقار مُحاطاً بآباء أخوية القبر المقدس من أساقفة وكهنة وأبناء الرعية الافاضل والمؤمنون والوافدون حيث حملوا مع الرهبان والراهبات النبته الخضراء (الريحان) واصطفوا عن يمين ويسار الايقونه بكل خشوع احتفالا برجوع ايقونة السيدة مريم العذراء الى بيتها الكائن في باحة كنيسة القيامة المقدسة.

تزيين البلدة في الاحتفالات ومشاركة الرهبان

الشباب المسيحي ابناء المدينة المقدسة قاموا بتزين أزقة البلدة القديمة بعروق الأشجار الخضراء، وذلك احتفالًا وبهجة بمسيرة السيدة العذراء، وعند خروج المسيرة هذا الصباح من دير العذراء خرج الرهبان المسؤلين عن الكنائس وهي : دير القديس استيفانوس, دير القديسين يواكيم وحنه جدّي المسيح, دير حبس المسيح, دير القديس خرالامبوس, ودير سيدة صدنايا وقام المرتلون والآباء بترتيل طروبارية رقاد السيدة وتراتيل أخرى للعذراء وحملوا في اياديهم الورود والعطور وهم يتلون الصلوات والاناشيد الدينية فرحًا واحترامًا واحتفاءً بالمسيرة الدينية.

أضاف:يا له من منظر جميل حيث تزينت المدينة المقدسة بازقتها وبرجال دينها ورجالاتها ونساءها وشيوخها واطفالها.

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واستقبل مسيرة ايقونة السيدة العذراء داخل اسوار المدينة القديمة ابناء الشبيبة المسيحية والذين تقدموا مسيرة ايقونة السيدة العذراء بمراسم الزفة، والزفة هي تقليد مقدسي قديم، حيث يسير أبناء المدينة وهم يهتفون ويطلقون الأهازيج التراثية مروراً بحي حارة النصارى ووصولاُ إلى كنيسة القيامة حيث يحرص الشباب المسيحي في المدينة المقدسة على هذا التقليد الذي يُمارس منذ مئات السنين، وأن الزفّة هي رمز لهذه العادات والتقاليد الموروثة التي تُعطي بعداً تراثياً مقدسياُ نقياً يدل على أصالة الوجود المسيحي في القدس وعمق تمسك مسيحيي القدس خاصة أهالي هذه المدينة المُقدسة..

تقدم ايضا مسيرة ايقونة السيدة العذراء فرق الكشافة الارثوذكسية المقدسية حيث اضفت رونقا خاصا لهذه المسيرة وهذا الاحتفال الكبير ، يُذكر بان الكشافة الارثوذكسية في مدينة القدس تعد من أقدم المجموعات الكشفية في فلسطين التي تحرص على تركيز العمل الكشفي من خلال الفعاليات الدينية والوطنية والاجتماعية والثقافية والتطوعية المختلفة.

عند المفترق المؤدي الى كنيسة القيامة وصل غبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث مع وقع اجراس كنيسة القيامة يرافقه المطارنه الاجلاء والرهبان والشمامسة وضيوف البطريركية الارثوذكسية واعداد غفيرة من المؤمنين والوافدين والزوار وذلك لاستقبال الايقونة كما هي العادة المتبعه منذ 1500 عام تقريبًا , وبعد استقبال المسيرة من قبل غبطة بطريرك المدينة المقدسة تابع الآباء المسيرة الى ساحة كنيسة القيامة حيث دير بيت السيدة العذراء ووُضعت الايقونة في بيتها وفي مكانها الطبيعي .