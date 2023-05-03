حامل مفاتيح كنيسة القيامة ينشر رسالة الآباء والأجداد للحفاظ على الأمانة

نشر أديب جودة الحسيني، حامل مفاتيح كنيسة القيامة بالقدس، رسالة آبائهم وأجدادهم لهم للحفاظ على مفايتح الكنيسة وقال: هذه هي رسالة السلف الصالح من الآباء والأجداد لنا ولأبنائنا وأحفادنا بخصوص أمانتنا لمفتاح كنيسة القيامة المقدسة.

وجاء نص الرسالة كالآتي: تحملوا بين أياديكم رسالة عليكم أن تؤدوها بأمانة وعليكم أن تعلموا بان الله عز وجل قال في كتابه الكريم ( وقولوا للناس حسناً ) فهذه الامانة هي فريضة عظيمة تحملونها بين اياديكم الطاهره واعلموا بان الارض والسموات رفضن ان يحملن الامانة لعظمها وثقلها فالانبياء والرسل هم امناء الله على ارضه الطاهره وعلى شرائعه ودينه فكانت الامانة واجبة لهم، التزموا وحافظوا على هذه الامانة يتحقق لكم الخير واعلموا بان الله عز وجل قد اثنى على عباده المؤمنين بحفظهم للامانة فقال في كتابه العزيز ( والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ) صدق الله العلي العظيم .

وعلق على الرسالة قائلا: ونحن ان شاء الله على العهد والوعد ماضون".

جدير بالذكر أن عائلة الحسيني هي العائلة التي من أصل غير مسيحي اصل مسلم ومستأمنة على حمل مفاتيح كنيسة القيامة المقدسة من ازمنة عديدة ولا تزال حتى الآن تحمل المفاتيح بكل امانة واخلاص في تعاون واضح بينها وبين كل الكنائس المتواجدة في القدس مثل القبطية الارثوذكسية برئاسة الانبا انطونيوس وكنيسة الروم الارثوذكس والكنائس اللاتينية والمارونية والكلدانية والكاثوليكية في شكل عام.