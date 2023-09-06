شاهد.. أول صور للطبيب ضحية حادث انهيار عقار بحدائق القبة

رصدت عدسة “الدستور” صور استخراج جثة الطبيب محمود زين، أحد ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة الذي أسفر عن وفاة 4 وإصابة 3 آخرين.

أول صور للطبيب ضحية حادث انهيار عقار



واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود حيث كشف أحدهم عن تفاصيل استخراج جثة الحاج زين وأسرته من أسفل أنقاض العقار، حيث تبين أن العقار سقط في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قبل الفجر.

أول صور للطبيب ضحية حادث انهيار عقار

وتابع الشاهد أن الأهالي استيقظوا على صوت استغاثات وصرخات وضجيج وتبين أن العقار بجوارهم ينهار فحاولوا مساعدة الأهالي قبل وصول النجدة، ونجحوا في استخراج جثة الحاج زين المسن ونجله، ثم استكملت قوات الحماية المدنية نشل باقي أفراد أسرته حيث تم استخراج جثة نجله «محمود وإسلام»، وجثة الزوجة، ونقل الفتاتين «شيماء وآية» للمستشفى في حالة حرجة.

أول صور للطبيب ضحية حادث انهيار عقار



التحفظ على الجثامين

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بالتحفظ على جثامين 4 أشخاص في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة والذي أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين، وجرى نقل الجثث لمشرحة زينهم.

أول صور للطبيب ضحية حادث انهيار عقار

وجاء في تحقيقات النيابة بمعاينة المنزل المنهار، أن العقار يقع في منطقة صلاح الدين القليوبي في منشية الصدر، بحدائق القبة، مكون من أربعة طوابق وأنه انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم وتم استخراج جثة صاحب العقار رجل مسن وأحد أولاده متوفيين ثم استخراج جثة زوجته والابن الآخر، وما زال هناك ابنين في المستشفى العام يحاولون إسعافهما حيث إن البيت كان يسكنه 6 أفراد.

أول صور للطبيب ضحية حادث انهيار عقار



تفاصيل الحادث

وشهد شارع ترعة الجبل في منطقة حدائق القبة في القاهرة انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتم استخراج جثتين و4 مصابين من تحت الأنقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية استخراج بقية الضحايا.

أول صور للطبيب ضحية حادث انهيار عقار



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وانتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة وجرى الدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.