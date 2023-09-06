تستهلك يوميا.. أغذية يجب معرفة أضرارها وتجنبها

هناك أطعمة فائقة المعالجة نستهلكها بشكل يومي وهناك أشياء نحتاج إلى معرفتهاش فهي تشكل 57% من النظام الغذائي في المملكة المتحدة والنسبة قد تختلف في مصر ولكنها مازلت مرتفعة وأصبحت المخاطر أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، فيما يلي كيفية التعرف على تلك الأغذية وإيجاد بدائل صحية حسبما ذكرت جريدة الجارديان.



ما هو الطعام فائق المعالجة؟

تتم معالجة جميع الأطعمة تقريبًا إلى حد ما، حتى لو كنت تطبخ من الصفر، فمن المحتمل أنك تستخدم، على سبيل المثال، الدقيق وزيت الزيتون والطماطم المعلبة، والتي لا يكون أي منها في حالته الخام. لكن الأطعمة فائقة المعالجة (UPF) مختلفة تمامًا. تحتوي على مواد صناعية لن تجدها في مطبخك، بالإضافة إلى إضافات تجعلها لذيذة المذاق. في كتابه الأكثر مبيعًا، الأشخاص فائقو المعالجة، يقتبس كريس فان تولكن من العالمة البرازيلية فرناندا راوبر قولها: "معظم UPF ليس طعامًا. إنها مادة صالحة للأكل يتم إنتاجها صناعيا."

يبدو مثير للاشمئزاز! إنه غير صحي أيضاً، أليس كذلك؟

في الواقع، غالبًا ما يكون مذاق UPF لذيذًا وإلا لما استهلكه البشر نظرا لأنه لا يحتوي على عناصر صحية. لكن لسوء الحظ، أظهرت دراستان كبيرتان حديثتان أنه يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، في أعمار مختلفة هذه الدراسات هي الأحدث في مجموعة متزايدة من الأبحاث التي توضح مدى ضرر UPF على الصحة.

يستشهد فان تولكن، وهو أيضًا طبيب الأمراض المعدية في مستشفى الأمراض الاستوائية في لندن، بأبحاث تظهر أن الاستهلاك المرتفع لـ UPF يرتبط بالسمنة والسرطان والسكري من النوع الثاني والاكتئاب والخرف وتسوس الأسنان، من بين حالات أخرى. (وجدت دراسة نشرت في عام 2019 أن 57% من متوسط النظام الغذائي في المملكة المتحدة يتكون من UPF؛ وبين الأطفال والفقراء، يمكن أن تصل النسبة إلى 80%).

كيف أعرف إذا كنت أتناول UPF؟

لا توجد تحذيرات صحية بشأن UPF في المملكة المتحدة – حتى الآن، ومعظم دول العالم كذلك لا تتلقى التوعية الصحية الكافية، ولهذا عليك أن تتسائل عندما تجد محتوى لا تعرفه على خلفية علبة طعام معلبة، هل يحتوي على عنصر واحد على الأقل لا تعرفه؟ هل تحتوي العبوة على ادعاء صحي، مثل "نسبة عالية من الألياف" أو "مصدر للبروتين"؟ هل يحتوي على زيت النخيل؟ هل هي من صنع شركة متعددة الجنسيات؟ هل بدأت تلك الشركة بمحصول رخيص، مثل العدس، وحولته إلى رقائق مقرمشة أو رقائق باهظة الثمن؟ هذه كلها السمات المميزة لUPFs.

ما الذي يجب أن أبحث عنه بالضبط على الملصق؟

كتب كارلوس مونتيرو، أستاذ التغذية والصحة العامة بجامعة ساو باولو، دليلاً مفيدًا. وفقًا لمقاله، الأطعمة فائقة المعالجة: ما هي وكيفية التعرف عليها، تميل المواد الغذائية غير المستخدمة في المطابخ المنزلية إلى الظهور في بداية قائمة المكونات أو في وسطها (يتم إدراج المكونات حسب الوزن) . وتشمل هذه مصادر البروتين (البروتينات المحللة، بروتين الصويا المعزول، الغلوتين، الكازين، بروتين مصل اللبن، اللحوم المنفصلة ميكانيكيا)؛ السكريات (الفركتوز، شراب الذرة عالي الفركتوز، مركزات عصير الفاكهة، السكر المحول، مالتوديكسترين، سكر العنب، اللاكتوز)؛ الألياف القابلة للذوبان أو غير القابلة للذوبان. والزيوت المعدلة (الزيت المهدرج أو الزيتي).

تظهر المواد المضافة في نهاية قائمة المكونات. المضافات التجميلية، المستخدمة لجعل المنتج النهائي أكثر قبولا أو أكثر جاذبية، تشمل النكهات، ومحسنات النكهة، والألوان، والمستحلبات، وأملاح الاستحلاب، والمحليات، والمكثفات، والمواد المضادة للرغوة، والكتلة، والكربونات، والرغوة، والتبلور والتزجيج.

ليس لدي الوقت لقراءة كل ملصق في السوبر ماركت!

أحد الموارد المفيدة والمجانية هو تطبيق Open Food Facts. يتيح لك هذا التطبيق، الذي أنشأته منظمة غير ربحية مقرها في فرنسا، بمساهمات من عشرات الآلاف من المتطوعين، البحث عن المنتجات ومسح الرموز الشريطية لتحديد UPFs. وحتى الآن، تحتوي قاعدة البيانات على أكثر من 3 ملايين منتج.

ما هي الأطعمة التي لا تحتوي بالتأكيد على UPF؟

في نظام تصنيف الأغذية نوفا، الذي ابتكره مونتيرو، الفئة الأولى هي "الأغذية غير المعالجة أو المعالجة بالحد الأدنى". ويشمل ذلك الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة؛ الحليب واللبن العادي. اللحوم والأسماك الطازجة. الحبوب والبقوليات. الفطريات. بيض؛ دقيق؛ المكسرات والبذور؛ الأعشاب والتوابل؛ المعكرونة والكسكس.

وتغطي الفئة الثانية "مكونات الطهي المصنعة". وهذا يشمل أشياء مثل الزبدة والزيوت النباتية. العسل وشراب القيقب. والسكر والملح والخل.

الفئة الثالثة هي "الأطعمة المصنعة". وتشمل هذه الخبز والجبن الطازج. الأطعمة المعلبة – الخضار والأسماك والفواكه؛ اللحوم المعالجة والأسماك المدخنة؛ والمكسرات والبذور المملحة أو المسكرة.

وما هو UPF بالتأكيد؟

وتشمل أهم المخالفات في الفئة الرابعة، الأطعمة فائقة المعالجة، المشروبات الغازية؛ الوجبات الخفيفة المعبأة؛ الحلويات والشوكولاتة. بوظة؛ البسكويت والكعك والمعجنات. النقانق والبرغر. الفطائر والبيتزا المعبأة؛ وشذرات الدجاج.