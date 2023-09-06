انطلاق اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة "ابدأ" ببدر

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” عن بدء اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة “ابدأ” الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، حيث حضر الاختبارات والمقابلات الشخصية ما يزيد عن ٢٠٠ طالب وطالبة ممن تقدموا للالتحاق بالمدرسة وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

طريقة الاختبارات

ويتم تقييم الطلاب من خلال إجراء عدد من الاختبارات في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلى اختبارات قياس معدل الذكاء، كما تقام المقابلات الشخصية من قِبل لجنة مكونة من ممثلي مبادرة ابدأ ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة تأهيل، وذلك تأكيدًا لحرص مبادرة ابدأ على مراعاة الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين.

جدير بالذكر أن التقديم ما زال متاح للطلاب من البنين والبنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن ٢١٠ درجات عبر الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ، على أن يتم استكمال اختبارات القبول والمقابلات الشخصية بعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدرسة يوم الأحد الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣، وللتسجيل للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، برجاء زيارة الرابط التالي:

https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.