الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة "ابدأ" ببدر

من الاختبارات
من الاختبارات

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” عن بدء اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة “ابدأ” الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، حيث حضر الاختبارات والمقابلات الشخصية ما يزيد عن ٢٠٠ طالب وطالبة ممن تقدموا للالتحاق بالمدرسة وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

طريقة الاختبارات

ويتم تقييم الطلاب من خلال إجراء عدد من الاختبارات في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلى اختبارات قياس معدل الذكاء، كما تقام المقابلات الشخصية من قِبل لجنة مكونة من ممثلي مبادرة ابدأ ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة تأهيل، وذلك تأكيدًا لحرص مبادرة ابدأ على مراعاة الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين.

 

جدير بالذكر أن التقديم ما زال متاح للطلاب من البنين والبنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن ٢١٠ درجات عبر الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ، على أن يتم استكمال اختبارات القبول والمقابلات الشخصية بعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدرسة يوم الأحد الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣، وللتسجيل للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، برجاء زيارة الرابط التالي:

https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ مدرسة ابدأ مدينة بدر وزارة التربية والتعليم الرئيس السيسي

مواد متعلقة

"ابدأ" تتعاون مع "ناس" و"تأهيل" لتطوير مدارس الوطنية للعلوم التقنية

شروط الانضمام| "ابدأ" تُعلن فتح باب التقدم للطلاب للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية

الأكثر قراءة

كواليس الـ24 ساعة الحاسمة فى مصير محمد صلاح مع ليفربول

أول قرار من النيابة بشأن عقار حدائق القبة المنهار

شاهد عيان يروي تفاصيل انهيار عقار حدائق القبة

"الداخلية" تكشف حقيقة "الفيديو المثير للجدل" في البرلس

نشرة الحوادث|ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة فى موكب زفاف ومستريح سوهاج وهارب من إعدام

التصريح بدفن الضحايا.. النيابة تنتقل لمعاينة آثار انهيار عقار حدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

رشا الشامي.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا