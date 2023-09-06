الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توصيات "تجارية الإسماعيلية" لتنشيط التبادل التجاري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت لجنة العلاقات العربية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعها التنسيقي الأول، بحضور أكرم الشافعي، رئيس مجلس الإدارة بالإسماعيلية، حاتم العدوي، عضو مجلس الإدارة، محمد كشك رئيس اللجنة، السيد الكرسلى منسق اللجنة، والأعضاء كلا من على العكرمي، جمال مسعود، عادل اليماني.

جاء ذلك في إطار التنسيق لتفعيل مهام اللجنة للتواصل مع الغرف العربية لعرض فرص الاستثمار بالمحافظة والتبادل التجاري.

وخلال الاجتماع، أوصت اللجنة  بعمل فيلم تسجيلي عن المعالم السياحية والمناطق الصناعية والفرص الاستثمارية وتوضيح أهم المحاصيل والصناعات بمحافظة الإسماعيلية.

كما رأت لجنة العلاقات العربية، أهمية عمل بروشور ورقي يتضمن نفس المعلومات السابقة وصور حية لإهدائها لأعضاء الوفود المختلفة أثناء الزيارات المرتقبة لتجارية الإسماعيلية، وتضمنت التوصيات تجهيز وصياغة خطابات موجهة للسفارات الملحقين التجاريين للدول العربية.

يشار إلى أن لجنة العلاقات العربية تجتمع بصفة نصف شهرية لمتابعة المهام المنوط لها القيام بها.

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