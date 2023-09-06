الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: استضافة مصر للمؤتمر العالمى للسكان تعكس جهودها المبذولة بمجال الصحة

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

ثمن النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب استضافة مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، قائلًا: "إن استضافة مصر للمؤتمر تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في القطاع الصحي".

وأوضح أن  القطاع الصحي يحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، مضيفًا أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 يستهدف الخروج بتوصيات تسهم في حل أزمة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن الزيادة السكانية تحدٍّ رئيسي أمام الدولة المصرية، حيث تقف عائقًا أمام التنمية.

txt

برلمانية: المؤتمر العالمي للسكان منصة حوارية لإيجاد سياسات للتعامل مع الزيادة السكانية

خارطة طريق للمشكلة السكانية

وأشار عضو مجلس النواب إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، وتأكيده أن الزيادة السكانية تحدٍّ كبير أمام الدولة وتعرقل حركة التنمية، كما أنها تؤثر على الخدمات المقدمة، مشيدًا بإطلاق وزير الصحة والسكان الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ستكون خارطة طريق لمواجهة التحديات السكانية.

وأوضح النائب محمد سلطان أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 تُبنى على 7 محاور، وهي (ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة "التغيرات المناخية وديناميكية السكان"، محور حوكمة الملف السكاني)، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية.

وانطلقت فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، الذى ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.

حضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما يشارك في المؤتمر كل المعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وممثلون عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورواد الأعمال.

مؤتمر العالمي للسكان مجال الصحة القطاع الصحي الزيادة السكانية مصر

مواد متعلقة

مستشار وزير الصحة: يجب استخدام جميع الأسلحة في مواجهة الزيادة السكانية

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ارتفاع ضحايا "عقار حدائق القبة" المنهار لـ4 وفيات و5 مصابين

وزير الري: مصر نجحت في وضع المياه بقلب العمل المناخي العالمي

المصيلحي في اجتماع موسع للتحضير لثالث نسخ معرض "نبيو" الدولي للمجوهرات

ارتفاع كبير فى الإشغالات السياحية بالبحر الأحمر.. ومسئولون: عدنا للريادة مرة أخرى

ضبط 65 تاجر سجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمي في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا