برلمانى: استضافة مصر للمؤتمر العالمى للسكان تعكس جهودها المبذولة بمجال الصحة

ثمن النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب استضافة مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، قائلًا: "إن استضافة مصر للمؤتمر تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في القطاع الصحي".

وأوضح أن القطاع الصحي يحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، مضيفًا أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 يستهدف الخروج بتوصيات تسهم في حل أزمة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن الزيادة السكانية تحدٍّ رئيسي أمام الدولة المصرية، حيث تقف عائقًا أمام التنمية.

خارطة طريق للمشكلة السكانية

وأشار عضو مجلس النواب إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، وتأكيده أن الزيادة السكانية تحدٍّ كبير أمام الدولة وتعرقل حركة التنمية، كما أنها تؤثر على الخدمات المقدمة، مشيدًا بإطلاق وزير الصحة والسكان الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ستكون خارطة طريق لمواجهة التحديات السكانية.

وأوضح النائب محمد سلطان أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 تُبنى على 7 محاور، وهي (ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة "التغيرات المناخية وديناميكية السكان"، محور حوكمة الملف السكاني)، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية.

وانطلقت فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، الذى ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.

حضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما يشارك في المؤتمر كل المعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وممثلون عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورواد الأعمال.