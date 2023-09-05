الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: المؤتمر العالمي للسكان منصة حوارية لإيجاد سياسات للتعامل مع الزيادة السكانية

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي استعراضا للجهود المصرية التي تم بذلها على مدار السنوات الماضية في ملف تحسين حياة المواطن المصري والارتقاء بجودتها، وذلك من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، وتقديم كافة الخدمات على مستوى عال من الكفاءة، مما يضمن نمو مجتمع صحي يستفيد من العائد الديموغرافي ويستغلها في المسار التنموي الصحيح.

توفير احتياجات المواطنين 

وأوضحت النائبة ميرال جلال  الهريدي، في بيان لها، أن كلمة الرئيس في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان، اتسمت بالشفافية والمصارحة في عرض الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية جراء الثروة السكانية، وضرورة العمل على إيجاد حلول وآليات تستهدف خفض معدلاتها بما يساهم في توفير احتياجات المواطنين وتحسين جودة المعيشة للأفضل.

txt

النائبة ميرال الهريدى عن انضمام مصر لتجمع "بريكس": يدعم نمو الاقتصاد الوطنى

txt

النائبة ميرال الهريدى: الرئيس السيسى نجح فى إرساء قواعد الجمهورية الجديدة

المؤتمر العالمي للسكان

وأشارت النائبة ميرال جلال إلى أن المؤتمر العالمي للسكان سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية تجمع تحت ظلالها الخبراء وصانعي السياسات والباحثين، من أجل فتح نقاشا موسعا يتبادل فيه المشاركون الخبرات للخروج بتوصيات تستهدف وضع الخطط والسياسات التي تساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الزيادة السكانية والعمل على إيجاد آليات لسد احتياجات الزيادة المتنامية.

وأشارت النائبة ميرال جلال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن ملف الزيادة السكانية شهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية وإطلاق العديد من الاستراتيجيات والخطط الواقعية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة الإنسان وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة، مما ساهم في إخراج جيلا جديداً من الشباب المصري الذي يمتلك الكثير من القدرات والمؤهلات التي سيكون لها دوراً بكل تأكيد في عملية البناء ومسار التنمية المستدامة.

النائبة ميرال جلال الهريدي حماة وطن لجنة الدفاع المؤتمر العالمي للسكان عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

صور مخلة ومراسلات.. نص اتهام مواطن لزوجته الجامعية بالخيانة مع "زميل من بنها"

أول تعليق لـ ساندرا ماجد الكدوانى على تصدر أغنيتها "بنت أبويا"

إسعاد يونس تكشف تفاصيل المفاجأة التى أبكت ماجد الكدوانى على الهواء

7 مصابين في حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الدوار بالبحيرة

مصرع شاب سقط عليه صندوق ثقيل أثناء عمله بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين