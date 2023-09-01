الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة ميرال الهريدي: الرئيس السيسي نجح في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة

النائبة ميرال الهريدي
النائبة ميرال الهريدي

أعلنت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، دعمها وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية خطت خطوات غير مسبوقة نحو مسار التنمية والبناء والتطوير، وأصبحت على مشارف الجمهورية الجديدة التي تتمتع بمؤشرات إيجابية ومعدلات نمو اقتصادية جعلت لمصر كلمتها وساهمت في إنضمام مصر لمجموعة البريكس.

إنهاء معاناة التهميش

وأشارت عضو مجلس النواب في بيان لها، إلى أن الرئيس السيسي أولى اهتمام بكافة المجالات كلا على قدم المساواة، سواء في ملف الزراعة و الصناعة والاستثمار، والسياحة، والبناء والطرق والكباري والمواصلات، فضلا عن الاهتمام بكافة فئات المجتمع التي كانت تعاني من التهميش طيلة العهود الماضية، وأصبح اليوم الشباب والمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة وكافة أطياف المجتمع يشعرون بمزيد من التمكين والدعم.

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 الاهتمام بالرقعة الزراعية

وأوضحت أن القيادة السياسية أولت اهتمام كبير بقطاع الزراعة، باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصر، وذلك من خلال إطلاق مشروعات لتوسيع الرقعة الزراعية لمشروع المليون ونصف فدان، والتي كان لها دور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، من خلال توفير كافة المحاصيل الزراعية الأساسية.

ولفتت أن الطفرة غير المسبوقة في قطاع الزراعة ساهمت في تحقيق معدلات نمو كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية، مما فتح العديد من الأسواق الجديدة لمصر في عدد من الدول سواء في افريقيا أو المنطقة العربية.

دعم الرئيس للترشح

وكان حزب حماة الوطن، دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعدا بتسخير جميع إمكانات الحزب لدعمه، ليواصل مسيرة العطاء والإنجازات، وليتمم العبور بالوطن إلى الجمهورية الجديدة.

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حماة الوطن النائبة ميرال الهريدي الجمهورية الجديدة دعم الرئيس انتخابات الرئاسة

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