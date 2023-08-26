السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يدشن خطة إعلامية لمواجهة الشائعات والاستعداد للانتخابات الرئاسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت أمانة إعلام القاهرة بحزب حماة الوطن، اجتماعها التنظيمي تحت إشراف اللواء صلاح المعداوي، أمين عام القاهرة والمهندس محمد جمال الدين، أمين تنظيم القاهرة، والمهندس يوسف حسن رشدان، أمين إعلام القاهرة.

الاتفاق على آليات تنفيذ خطة للتحرك الإعلامي خلال المرحلة المقبلة 

وجرى خلال الاجتماع وضع خطة للتحرك الإعلامي، خلال  المرحلة القادمة و تم الاتفاق علي آليات تنفيذها بما يحقق أهداف الحزب وتنظيم تدريبات وورش عمل لمجموعة الاعلام حول تنمية الوعي بمصطلحاتها وتزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن ما تم إنجازه الفترة السابقة والتأكيد على مزيد من تنظيم الجهود للوصول نحو الأفضل والاستعداد القوي للمرحلة القادمة من الانتخابات الرئاسية.

وتابع: “وهذا ما يؤكد عليه دائمآ قيادات الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء أركان حرب أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، والدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الجمهورية”.

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الاتفاق على محاور التحرك خلال الشهور المقبلة

وتم الاتفاق على محاور التحرك خلال الشهور القادمة من خلال التواصل مع الجماهير عبر عدة وسائل أهمها إقامة ندوات عن  الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوعيه الشباب اجتماعيًا وسياسيًا للقضاء على الظواهر السلبية التي بدأت تنتشر في الشارع المصري نتيجة للاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي.

التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمواطن المصري وتوعيته 

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمواطن المصري وتوعيته بالحرب التي يديرها أهل الشر الذين يخوضون حربا فكرية من الخارج لغزو العقول وتدمير الأوطان والعمل على تزيف الحقائق وفبركتها ونشر الشائعات لتحريض الرأى العام وبث الفتنة والتحرك الدائم ضد القيادة السياسية التي تعمل بكل إخلاص وتفاني لبناء الجمهورية الجديدة خلال السنوات الماضية  واستطاع الرئيس السيسي أن يعبر بمصر وشعبها من جحيم الأزمات والمؤامرات الخارجية.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالتواصل مع جميع القيادات الحزبية لحزب حماة الوطن على كافة المستويات والحرص التام على القيام بالتواصل مع المواطنين ونشر الطمأنينة والتوعية من خلال أعضاء اللجنة الإعلامية ورفع شعار الانتماء والوعي.

حماة الوطن حزب حماة الوطن تنمية الوعي الانتخابات الرئاسية الشباب

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